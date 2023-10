Por un debate político de altura en A Coruña

La escalada de desencuentros entre la Xunta y el Ayuntamiento en el ciclo electoral en el que aún estamos inmersos, con autonómicas a la vista, ha tocado en los últimos días pilares del estado de bienestar: el agua, la sanidad y la vivienda. La alerta de sequía decretada por el Gobierno gallego, la demora en la ampliación del hospital y la solicitud municipal para la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado han generado nuevas tensiones entre dos administraciones responsables no de enfrascarse en disputas, sino de alcanzar acuerdos para cumplir su fin último y definitivo, mejorar la vida de los ciudadanos.

Lamentablemente, estos choques han dejado de ser esporádicos y se han convertido en habituales, y, además de cansinos, resultan preocupantes. Alejándonos de toda ingenuidad para comprender el problema, el enfrentamiento lo protagonizan dos administraciones públicas, pero lo agitan los dos partidos que las sustentan, que, sin duda alguna, no se comportarían de este modo si enfrente tuvieran a un presidente o una alcaldesa de su mismo color.

Lo más frustrante de observar este cruce de declaraciones es lo vacías de contenido que están. Si el Concello culpa a la Xunta de demorar la obra del Chuac, el Gobierno gallego le replica con el manido ‘y tú más’ y el Ejecutivo municipal contraataca con el mismo ¿argumento?, en un bucle sin sentido que aleja el foco de lo esencial: mejorar la asistencia sanitaria pública, en este caso de los coruñeses y de los gallegos que acuden al Hospital de A Coruña como centro de referencia en muchos tratamientos.

Si la Xunta declara la alerta de sequía, el Concello replica que “no hay un problema de sequía”. A partir de ahí, otra espiral de contestaciones y recontestaciones que parece dejar en manos de las gotas de lluvia la solución a la cada vez más habitual imagen del embalse de Cecebre con menos agua de la que acostumbraba.

Quizás la polémica menos destructiva se haya movido en torno a la solicitud dirigida por el Ayuntamiento a la Xunta para que declare la ciudad zona de mercado residencial tensionado, en un intento de contener el alza del precio de los alquileres, que encarece y dificulta la vida a quienes menos recursos económicos tienen. Pero tampoco ayudan a tender puentes la petición municipal, limitada a una carta y sin datos, que existen, que sustente la demanda, y la respuesta de la Xunta, que pone en duda la aplicación de la ley por la interposición de recursos, en su mayoría promovidos por el PP, ante el Tribunal de Constitucional. Mientras tanto, la promoción pública de vivienda, tanto de una administración como de otra en la ciudad, se limita hasta ahora a proyectos aislados que no denotan una verdadera estrategia para facilitar el acceso a la vivienda.

Revertir la actual relación entre el Ayuntamiento y la Xunta, desde luego, no pasa por que una parte acepte sin más lo que la otra demanda. La discrepancia, también en la gestión pública, resulta inevitable, pero el camino para reconducirla no puede apoyarse en reproches, ataques y declaraciones vacuas sin más, sino en un debate político de altura, con argumentos y contraargumentos, en busca de puntos de encuentro para dar con la solución y no de gestos y palabras que agranden la brecha.

La política española, por desgracia para todos y por culpa de sus protagonistas, lleva años instaurada en el enconamiento y la sinrazón, en una polarización que solo reconoce blancos y negros y expulsa a cualquiera que quiera introducir grises, matices, en el debate. O conmigo o contra mí. A Coruña, en la esfera local, por suerte, aún no se ha sumergido en ese barro, pero las últimas semanas no invitan al optimismo.

El ejemplo lo pueden encontrar en casa, en el proyecto de la Ciudad de las TIC. Impulsado por la Universidad, la sintonía entre Xunta y Ayuntamiento, también con la Diputación y el sector privado, en esta iniciativa de calado para el futuro inmediato de la ciudad y el área metropolitana constata que una política de diálogo también es posible y da mejores frutos. Lo demostraron, el viernes, en la inauguración del primer edificio del complejo tecnológico de Pedralonga, el Centro de Servizos Avanzados. En la mano de quienes nos gobiernan está virar a una gestión pública de verdad desde la legítima discrepancia.