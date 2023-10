Tempo de relectura

Así como xuntar moitas cartas non é dabondo para constituír un epistolario, reunir moitos libros non é garantía de facer unha biblioteca. Esta para existir como tal necesita un lector e un proxecto de lectura que, se falta, non nos permite aspirar máis que a un almacén de libros ou a unha librería xeral. Por este motivo as bibliotecas persoais, que se van formando según as necesidades profesionais e os horizontes de cada momento da vida, lidas e consultadas frecuentemente, non adoitan ser importantes cuantitativamente. Hai bibliotecas persoais de apenas cinco mil exemplares, excepcionais e outras de vinte ou trinta mil que non teñen o máis mínimo interese. Conta Roberto Calasso que Borges, na procura dunha biblioteca persoal e íntima, adoitaba desfacerse de vez en cando de exemplares non desexados e saía cun paquete de libros debaixo do brazo que deixaba esquecidos nalgún café ou biblioteca pondo coidado de non ser sorprendido polo risco de devolución do lote “esquecido”. Os libros que van chegando por vías alleas ou envíos institucionais ocupan un limbo que agarda a súa redención se a lectura ocasional permite a súa admisión nalgunha das illas de intereses xa formadas. Semella que os libros que xa forman parte dun conxunto e dunha veciñanza se resisten a reunirse con estraños que non forman parte da paisaxe mental e da intimidade do lector que os agrupou. De aquí que a alfabetización, necesaria nalgúns casos, non sexa boa solución nas bibliotecas, acaban separando parentescos e complicidades imprescindibles, formadas por unha lectura única, íntima, inimitable. A estas formas sinaladas de personalizar e ordenar unha biblioteca temos que engadir unha maneira artística de facelo, os exlibris, unha especie de selo que adoita pegarse no reverso da tapa dos libros co nome do propietario. Luís Seoane tiña un particular exlibris no que figuraba unha pomba cunha rama de oliveira no peteiro. Pero nos exemplares lidos sempre queda algo do lector e ningunha marca de posesión supera o subliñado trazado ao longo da lectura do libro. Ademais dos fins prácticos deste exercicio, que permite atopar facilmente un parágrafo moitos anos despois de lido, non deixa de conformar unha opinión, unha idea, unha especie de ensaio sobre o libro en cuestión. Claro está, que non se pode practicar este hábito de lectura con lapis nas bibliotecas públicas pero de calquera xeito, como di Antoine Compagnon (La segunda mano o el trabajo de la cita), o subliñado é o exlibris menos discutible.

Cando despois de lido un libro o colocamos nunha balda determinada porque garda parentesco dalgún tipo co conxunto estamos a crear tamén un espazo de intimidade e de posesión. Por todas estas razóns consideramos a venda das bibliotecas particulares, que nos acompañaron ao longo de toda unha vida, un acto de impudicia, que mostra os sentimentos íntimos do seu lector e propietario. Mesmo cando, coma no noso caso, non recorremos a ordenar os libros por xéneros nin os alfabetizamos e os agrupamos por illas de intereses afíns estamos a mostrar aspectos da nosa personalidade que non sempre revelamos. Pasados os anos sucede con frecuencia que a biblioteca de antano perde o seu carácter dinámico e, malia que non sexa percibido pola mirada allea, e repregámonos na procura de relecturas que proporcionan momentos gratificantes: ler do que se ten falado ou falar do que se ten lido. Un exercicio, este da relectura, que é volver a subliñar o libro xa lido, que se carga de significacións inadvertidas. É máis, non debería chamarse relectura, que incide no significado de repetición mecánica, cando en realidade ten outra dimensión con capacidade de integrar novidosamente todas as lecturas posibles porque como acción persoal malia que volvamos ler o mesmo texto non o estamos a facer cos mesmos ollos das lecturas pasadas (G. Zaid, Los demasiados libros). Tempos de gozosa relectura que nos fan viaxar por lugares e países aos que probablemente non volvamos.