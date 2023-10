¿Qué tal están ustedes? Espero que bien. Les saludo en la antesala de unos días en los que cada vez cobra más protagonismo algo que, les confieso, nunca me ha atraído ni un ápice. Y es que llega una nueva edición de todo lo que tiene que ver con los Difuntos, el tradicional Samaín o, bebiendo de otras fuentes bastante más lejanas, el ampliamente publicitado Halloween. Y no crean que mi desapego a tales propuestas tiene que ver con algo demasiado racional o conceptual. En absoluto. Simplemente, que a mí lo de disfrazarme y añadir capas de la cebolla impostadas a la realidad más desnuda y simple, verdaderamente rica en matices en sí misma, nunca me ha interesado demasiado. Llámenme aburrido, si quieren, pero francamente creo que es al revés. Prefiero los días de diario, y lo cotidiano ya me llega para montarme mis focos de interés y disfrute, sin necesidad de tener que generar episodios temáticos, fiestas diversas o toda esa panoplia de celebraciones variopintas que trufan el calendario anual. A veces imagino que esto es por haber nacido en lunes, con lluvia y a las seis de la mañana. Y es que les confieso que este último, quizá haciendo deporte o simplemente saludando al nuevo día, es un escenario en el que disfruto más que viviendo cualquier tipo de realidad virtual.

Pero tengo claro, queridos y queridas, que lo que vale para mí no tiene que ser en ningún modo igual para el resto de la Humanidad. No tengo la capacidad, el interés o la cualidad de modelar la vida de los otros y las otras, y aún quedándome tan ancho por decir que prefiero el lunes que el domingo, sé igualmente y sin ningún tipo de duda que otros preferirán el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el ya referido último día de la semana. Otras personas, en cambio, tendrán exactamente igual apego por todos ellos, o por ninguno, o los elegirán a pares, o por tríos, o en cualquier otro formato que nos podamos imaginar, o que no podamos hacerlo. Es la diversidad, queridos y queridas, amplia, profunda y extensible a todas las categorías, y que hace que mi visión del mundo pierda validez justo cuando traspaso las fronteras del tejido epitelial que me recubre. Es lo que hay. Excepto en lo tocante a los derechos humanos, creo que procede tal relativismo, fruto de la capacidad de raciocinio y legítima expresión de cada uno o una de mis congéneres. Sin embargo, no siempre se acepta dicha visión relativa del “aquí” y “ahora”, y a veces hay quien canaliza mal sus deseos, su cosmovisión, sus planteamientos o, peor aún, su frustración, depositándola de la peor manera sobre la espalda de los otros. O sobre su cabeza. O en el conjunto de su cuerpo, de diferentes formas. A veces, mediante la terrible emisión de pequeños fragmentos de metal acelerados hasta velocidades increíbles, que adquieren la capacidad de traspasar los tejidos y destruir vidas, sueños y presencias. Y es entonces, por ese u otro medio destructivo, cuando dicha frustración lacera y consume cualquier intento de construcción de un espacio colectivo. En esas ocasiones todo se rompe, hasta límites jamás imaginados desde la cordura. En esos momentos se mata, se asesina y se hace trizas la convivencia. Y así en una espiral infinita, que no cesa y ante el que todo un país parece ser insensible, más allá de la lógica conmoción de los primeros momentos... Sólo así puedo describir lo acaecido en ese nuevo tiroteo en el país que aúna como ninguno los conceptos de armas y libertad. Una sociedad que piensa que es más libre por ese acceso tan automático y sencillo a la tenencia de armas de fuego. Pero que en realidad está cada vez más prisionera, en un sistema donde la frustración dimanada de una alta competitividad y de la aplicación sin edulcorantes de las leyes de un mercado despiadado deja a muchas personas en la cuneta. Frustración que se extiende a lo laboral, a lo personal y a todos los ámbitos y que, cuando se concatena con problemas en términos de salud mental, puede producir estragos. Algo que es mucho más improbable que acontezca cuando, a pesar de la existencia de tal frustración, no se tiene la casa poblada de armas y munición, con lo que lo peor que uno puede hacer es dar un puñetazo en la mesa o un portazo. Pero... ¿y si las hay y sabes cómo usarlas? Una vez más, se ha destruido a inocentes que sólo estaban en el lugar equivocado en el momento menos apropiado, en el que un tercero puso en marcha su particular mecanismo para enarbolar su descontento, su enfado supino o la frustración atesorada durante mucho tiempo... Y, una vez más, se mirará para otro lado. Y, mientras, el lobby que sigue ganando con la industria de las armas domésticas seguirá ganando dinero a espuertas, mientras pontifica sobre libertad... ¡Pobres! ¡Qué tristeza de país! Ahora pasarán página y... celebrarán el Halloween... Hasta el próximo episodio y el próximo duelo, por un nuevo tiroteo en las portadas de los periódicos.