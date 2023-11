Les deseo una muy feliz jornada festiva. Ojalá este sea un día agradable para ustedes, descansen o no, en el que volvemos a vernos pulsando algunos aspectos de la actualidad. Y hoy, aún posponiendo el tratar de nuevo el tema de la gravísima crisis humanitaria derivada del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, escribiré en clave algo más doméstica. Ya volveremos pronto sobre lo otro porque, desgraciadamente, habrá tiempo.

Miren, vaya por delante mi absoluto respeto a todas las personas. Pero, dicho esto, déjenme que parta también de la idea de que nadie debe estar por encima de los otros en cuanto a derechos, y tampoco por debajo en cuanto a obligaciones. Creo que la cuna no debe dar derecho a nada, incluso en este país en que el ascensor social funciona tan precariamente, supongo que por reminiscencias del pasado. Un pasado relativamente cercano del que dimana buena parte de la estructura socioeconómica actual, y que sigue pesando y siendo notorio. Les digo todo eso casi de modo preventivo, para que cuando lean mis argumentos no busquen detrás motivación diferente que la propia convicción sobre bases fundamentados y valores profundos. Yo hablo de estas cosas casi exclusivamente con ustedes, con los lectores y lectoras de algún otro medio que frecuento y, aisladamente, en alguna rara conversación informal con otras personas. Hubo un tiempo en que hablaba mucho en público, no tanto sobre este tema, pero donde el mismo se colaba también alguna vez de modo casi anecdótico. Hoy mis disquisiciones son más íntimas, y estén ustedes seguros de que no hay tampoco visos de conspiración judeo-masónica, complot comunista ni visión anarquista o partidista en lo que digo. Tampoco intereses crematísticos. Es convicción y puesta en común de las ideas trabajadas a partir de la misma alineadas, como hemos hablado muchas más veces, en aspectos como la simetría en el trato a los demás o la invalidez del patrón paterno-filial o materno-filial como garante de bonhomía o capacidad en la acción de representación o de gobierno, de lo que sobradas pruebas nos da la Historia, incluida la más reciente. O en el antedicho valor de igualdad, transcurridas ya más de dos décadas del presente siglo XXI. Y es en tal contexto en el que cuestiono profundamente, lo saben, la pertinencia de la monarquía —aunque sea meramente representativa— y, por ende, actos como el que ayer tuvo lugar: la jura de la Constitución por parte de la heredera al trono, que hoy copa todos los informativos y las portadas. Una princesa en tiempos en los que, en mi humilde opinión, ya no debería haber princesas en activo. Una ciudadana a la que respeto profundamente, como a todas y todos los demás, pero de la que no sé por qué se le está preparando para ser mi Reina.

Miren, antes la existencia de los monarcas dimanaba directamente de Dios. Hoy no. Y por eso no entiendo, desde mi punto de vista, la lógica de comentaristas cómodos con la existencia de la monarquía que explican con cierto afán pedagógico que el de ayer fue un acto “casi republicano” por lo que implica de sometimiento de la institución monárquica a la Constitución, como si esto fuese algo graciable y la familia reinante pudiese optar por esto o no. Entiendo que a estas alturas del partido todos somos conscientes de que el país ha de ser gobernado según la voluntad de la mayoría que, sin ser necesariamente la más sabia, por lo menos tiene la legitimidad basada en la cantidad. Presentar cualquier forma caudillista de representación como algo mejor que la democracia es, para mí, inaceptable. Y si tal caudillismo es, aún por encima, transmisible de padres a hijos, se convierte en algo mucho peor, además de anacrónico. Por si fuese poco, hubo sociedades pretéritas en que tales aristoi llevaban vidas austeras y casi monacales, centrados en las labores de gobierno desde un perfil muy bajo, para el mejor devenir de la sociedad. Hoy se nos presenta a los monarcas como adalides del lujo, que alternan “a todo trapo” con una parte de la sociedad, y con querencias desorbitadas y hasta insultantes a veces, en un contexto en que la clase media se desmorona y donde hay conciudadanos y conciudadanas que lo pasan muy mal. Y con mala praxis causante de profunda alarma social, aún por encima, en el pasado más reciente.

Para mí no es una buena noticia que estemos preparando otro escalón en la sucesión monárquica. No por algo personal, sino porque creo que el papel de la Jefatura del Estado ha de estar provisto por el pueblo, fruto de un consenso aún más amplio que aquel con que elegimos a nuestros representantes en el Legislativo y del que, a la sazón, sale el presidente del Gobierno y su ejecutivo. Y también les diré que me rechina especialmente que, habiéndolos, aún por encima a los reyes de hoy se les quiera presentar como “gente normal”, cuando viven en burbujas y jamás han tenido nada que ver con la realidad cotidiana de las personas. Algún catedrático de Derecho Constitucional basa su análisis sobre la pertinencia de la actual monarquía y su boato en la Constitución de 1978, sin explicitar que tal texto se escribió buscando que tal institución, impuesta por Franco, existiese y luciese. La clave no es regodearse de por qué es obviamente constitucional tal cosa sino, con las miras más amplias, ir más allá. Ese es el contexto, por ejemplo, en el que entiendo que los ministros que no acudieron a la Jura, de forma coherente con sus ideas, hicieron lo más adecuado. Puedo estar en desacuerdo en otros ámbitos y no aplaudo la totalidad de sus acciones, que es lo que se suele ver —“o conmigo o en contra de mí”— en esta sociedad tan aberrantemente polarizada por los intereses de cuatro. Simplemente, yo hubiera hecho lo mismo. Y lo digo abogando por un modelo de Estado más simple, moderno y orientado a la resolución de problemas más que al boato. ¿Una República? Ustedes verán...