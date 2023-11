Crónica musical del concierto de la Sinfónica de Galicia el viernes 3 de noviembre de 2023 en el Palacio de la Ópera. 3ª y 1ª sinfonías de J. Brahms. Josep Pons, director.

El temporal no logró hacer mella en un poblado “Palacio de las goteras”, bautizado ya así por algunos músicos de la OSG, que por cierto también informaron que durante el concierto cayeron algunas gotas sobre la sección de violas, ¡grave!, imaginamos que buena cuenta de ello daría el concejal de cultura Gonzalo Castro al que se le vio en butacas en la primera parte. En el podium, Josep Pons, gran director español tentado en su momento como sustituto de Víctor Pablo como titular para la OSG, como nos confesó en entrevista recientemente. En los atriles música de Brahms, repertorio que uno nunca se cansa de oír, siempre que la interpretación brille, claro. Llamó la atención el orden inverso en la interpretación de las sinfonías, entendí después de oírlas que el Maestro disfrutaría más esa pasión y carácter que imprimió en la primera sinfonía dejándola para el final, aunque para mí me llegó más la tercera, interpretada en la primera parte. Abría el concierto ese espectacular inicio de la tercera, con “fuego controlado” por el orfebre musical Pons regulando, perfilando y dibujando hasta la saciedad, inclinándose e incidiendo en cada sección para llevarlos en volandas. La OSG, con una batuta de este calibre, se percibe cómoda y confiada y, sabedora de que el tipo de la batuta tiene discurso se dedica a trabajar, disfrutar y estirar sonido y música. Cada sección suena homogénea, sin flecos altisonantes, los líderes de cada sección, ¡y vaya líderes!, con cien ojos buscando la complicidad del resto de compañeros y exprimiendo el oído para encajar su parte dentro de otras, saliendo cuando es necesario u ocupando su rol armónico de manera natural. Una cuerda cómoda desde el inicio, bien perfilada y apoyada en unas maderas claras y unos bien acomodados metales, con un primer atril de contrabajos espectáculo liderando una gran sección esta noche, unos violines primeros y segundos chapeau en gran forma encontrando sonido sin forzar, esculpiendo los finales de frase y clavando los agudos. Un meticuloso Pons articuló esta tercera como una unidad enganchando movimientos casi sin pausa. Sin tiempo a paladear ese magnífico segundo movimiento esa portentosa sección de violonchelos, nos ponía los pelos como escarpias en el tercer movimiento, cuánta belleza se puede lograr con esta calidad y profesionalidad. Me faltarían adjetivos para los solos de trompa de N. Gómez, quizás en su momento álgido más profesionalmente, que logra oro en todo lo que toca, con un sonido cautivador, cristalino y que conduce hasta el climax sin apabullar y romper el hilo del discurso, imagino que estar rodeado de una sección de ese nivel ayuda a lograrlo. Muchos quilates el cuarteto de maderas solista con Walker a la flauta, Ferrer al clarinete, Rodríguez al oboe y Harriswangler al fagot, que te llevan como un vaivén de emociones sin fin. Me gustó la propuesta Brahmsiana de Pons y aunque más pasional y viva su primera, me quedo con su tercera sinfonía, en unos músicos que con una sala de trabajo deplorable hacen rugir el motor Ferrari, como así describía Josep Pons a nuestra orquesta, que disfrutamos cada semana los coruñeses fans de lo nuestro, ya sea el Dépor, nuestros museos, nuestra Banda o nuestra OSG.