A bombo y platillo el gobierno se ha encargado de anunciar que no habrá peajes en las autovías. Mucho costó que reconociese que lo había previsto, e incluso que ya lo había anunciado a la UE que se implantaría para obtener fondos para la reparación de las carreteras. Pero buena sea la noticia del desmentido. Ahora bien: dinero para las reparaciones, porque son más que necesarias, hay que sacarlo de algún sitio, así que ya podemos ir preparándonos para una subida de impuestos. Y llamo la atención sobre lo de reparaciones necesarias porque no soy el único, sabiendo que me expongo a sanciones, que, en bastantes tramos de las autovías, e incluso de alguna autopista aún en funciones con sus peajes, me coloco en el carril de la izquierda para evitarme el excesivo traqueteo del carril derecho más machacado por el mayoritario tráfico, y sobre todo el de los camiones. Y también habría que afinar un poco más en la forma de hacer las reparaciones del firme, porque en cuanto atisbas a distancia el parcheo, por los cambios de composición o gramaje, o como se diga, del asfalto, te cambias de carril para no tener que aguantar los golpeteos, que repercuten en la suspensión y en la conducción, de los bordes de unos parches hechos con poco esmero.