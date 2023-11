Chimo Bayo es republicano

No celebro el Halloween capitalista o el Samhain pagano, ni releo el Monte de las Ánimas de Bécquer. Y eso que, junto con las siete temporadas de Buffy Cazavampiros en edición coleccionista y las cinco de Ángel en ídem, tengo una estantería dedicada sólo a literatura gótica y de terror.

Tampoco tengo costumbre de visitar el cementerio durante la festividad de todos los santos. Voy cualquier otro día del año. Qué le vamos a hacer, soy más de celebrar el día en que mi madre vino al mundo y dar gracias a la vida por ello.

Además, como soy una católica orgullosa y una materialista irredenta, no entiendo a san Manuel Bueno Mártir ni su trauma para conciliar fe con razón, sé que mientras la información genética de mi madre siga deambulando por ahí, la materia ni se crea ni se destruye, la muerte no es el final.

A mí sólo me callan mis ovejas, pero hay momentos en que ni siquiera ellas. Porque el día en que murió mi madre, ese rebaño de ingratas y desagradecidas no tuvieron a bien concederme el día libre para dolerme de mi duelo y llorar mi tristeza.

No me hizo falta su bendición, yo soy autónoma porque el mundo me ha hecho así. Así que madrugué más de lo normal, y las dejé a lo Led Zeppelin, aturdidas y confundidas, y ante todo encerradas en casa comiendo la paja que había en las pesebreras.

Conviene precisar que cada vez que decido dejar las ovejas en casa, asumo mi responsabilidad y las consecuencias que se derivan de mi libre elección. Pago una pasta por pastorear prados y rastrojeras, por lo que cada día que no salgo a hacerlo, despilfarro un dinero que no me sobra. Amén de gastar unos paquetes de forraje que, si la meteorología no acompaña, me van a hacer falta el día de mañana.

Pero soy un adulto, y los adultos nos diferenciamos de la juventud divino tesoro, no en las arrugas, la pastillita del colesterol o en que no sabemos diferenciar a un reggaetonero de otro, son todos iguales, si no en que los adultos asumimos las consecuencias de nuestros propios actos. Octavio Paz dixit.

Al menos, así debería ser. Porque lo que sucedió el día en que la futura jefa de Estado juraba la Constitución en el Congreso refuta mis palabras, peor aún, las del premio Nobel de literatura mexicano. Los políticos que se escaquearon de su lugar de trabajo sin justificación válida, ni siquiera la típica nota falsificada de mamá, no han asumido consecuencia ninguna derivada de su falta de profesionalidad y holgazanería.

Todos los obreros, y las diversas clases trabajadoras, tienen reconocido el derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, siempre y cuando lo justifiquen debidamente. Nuestros políticos no son obreros, ni servidores públicos. Son unos niñatos mimados que se han malcriado rodeados de prebendas y privilegios. Por eso el día que se emberrinchan no se levantan de la cama, salvo si regalan un IPadOS.

Unos alegaron que eran republicanos. Desconocía que ser republicano exime de cumplir con el deber. Todo este tiempo currando como una bestia parda, sin saber que se puede usar la carta del republicanismo para dejarse vencer por la ociosidad y la desidia. Otros adujeron que eran regionalistas, pero esa excusa no me sirve, no soy regionalista, supinadora, ni mucho menos del Real Madrid.

Lo malo de esta élite privilegiada, que se supone que representa al pueblo, es que genera una envidia extrema. Los obreros y las clases trabajadoras quieren para sí esas mismas licencias y regalías de sus representantes. Y se han apresurado a copiarles el pecado de pereza.

Así que he tenido que descargarme, contra mi voluntad, una aplicación en el móvil para inspeccionarme yo misma mis parcelas sembradas con cultivos forrajeros. Deduzco que, al igual que esos políticos haraganes, los agentes que antes inspeccionaban sobre el terreno no tienen causa justificada para no realizar el trabajo por el que se les paga, por lo que habrán alegado que ellos también son republicanos, regionalistas o flexiveganos.

Políticos, empleados públicos, y por último, los padres. Resulta que también los padres se niegan a cumplir con sus quehaceres, y exigen que sean los políticos quienes les prohíban por ley el uso del móvil a sus hijos menores de dieciséis años. Se ve que la gandulería es más contagiosa que los piojos.

Ser político implica derechos y obligaciones. Y al que no le guste, que se haga percebeiro. Pero eso de elegir esta vez sí acudo al Congreso, porque cobro pluses y primas, y esta vez no, porque va el actual jefe de Estado y soy republicano, regionalista o hipertenso, es puro infantilismo.