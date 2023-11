Juego de niños para Salva Sevilla

Salva Sevilla, eternamente competitivo, le pone siempre la cara a lo que viene. No se construye una carrera así regalando nada. Eso sí, no podrá decir que la tarde en la que jugó ante la SD Logroñés en Riazor fue la más exigente de su carrera. El gol le puso una alfombra roja a la victoria coruñesa y al plan de Idiakez, que sigue teniendo un asterisco. Ese tanto obligó al rival a hacer lo que no había planificado y era demasiada la exigencia para lo que tiene en casa. El almeriense mandó, quiso la pelota, flotó. Él era el que superaba líneas, el que la sacaba, el que mandaba a apretar, el que profundizaba.

2-0 | Davo y Pablo Martínez dan oxígeno a Idiakez Liberado y acostumbrado a otras cotas, fue muy sencillo para él. Hasta queda la duda de si sirve para medirle de verdad. El andaluz, eso sí, hizo que el partido pivotase en torno a él, al igual que Lucas Pérez unos metros más adelante. El coruñés dio dos asistencias, se cansó de hacer jugar, de asistir. Una pena que lo que le rodea no aprovechase su productividad ante la justa SD Logroñés. A Davo le salvó el gol y ojalá le sirva para liberarse de esa losa mental que lleva encima. Cada vez que encara, le pesan en la mochila todos los regates fallados anteriormente. Tan solo de imaginar que Yeremay Hernández hubiese jugado este partido, con todo lo que llegó Davo a la zona de hacer daño en ventaja o en uno contra uno... A más de uno se le ponen los dientes largos. A veces comparar es la mejor manera de desnudar. La victoria le sirve al Dépor para respirar, no para pasar a planta. Lejos está. Ni Idiakez, siempre optimista, era capaz de mirar más allá o de sacar conclusiones que le alentasen. Dirige un equipo anémico. Lo bueno es que la categoría ofrece mucha dieta blanda. En condiciones normales, el Dépor tendría que haber goleado a la SD Logroñés y eso no dice nada malo de los riojanos. Esforzados o organizados, pero cuando había que hacer la diferencia... Habla más del Dépor y no del todo bien. Su técnico estaba empeñado en demostrar que la goleada de Irún había sido un accidente. De momento, habrá que esperar para comprobarlo.