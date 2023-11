Una vez superado el escollo de conseguir el apoyo del Junts de Carles Puigdemont y tras el acuerdo alcanzado posteriormente con el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, ya nada se interpone entre Pedro Sánchez y su investidura. Todo parece indicar que el proceso se realizará por la vía de urgencia para poner fin a la interinidad en la que está instalada España desde la celebración de los pasados comicios generales.

Y es a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar cuando llegará el momento de comprobar la fiabilidad que tiene la palabra de los socialistas, en el caso de los pactos, plasmada en negro sobre blanco en documentos que ya se han hecho públicos y que todos conocemos.

Y, desde A Coruña, tendremos que estar muy atentos para ver los pasos que desde el Ejecutivo se dan para cumplir el acuerdo alcanzado con el Bloque Nacionalista Galego y que contiene, entre otros, un punto crucial para el futuro de la ciudad: la garantía de la titularidad pública de los muelles urbanos que se terminen enajenando.

Es cierto que las palabras elegidas en el pacto son ambiguas y también es verdad que no se contemplan cantidades concretas de dinero para tal fin. Por no haber ni tan siquiera hay un adelanto de la fórmula que el Gobierno central elegirá para cumplir con su parte del acuerdo. Aún así, la realidad es que, en ese acuerdo, se recoge una de las aspiraciones de todos los coruñeses que no es otra que los terrenos portuarios que queden libres se mantengan lejos de la avidez inmobiliaria.

Hay quienes no se fían de que Pedro Sánchez vaya a cumplir su palabra y acabe con la millonaria deuda que atenaza el crecimiento de la Autoridad Portuaria coruñesa. Son famosos los cambios de opinión del presidente en funciones, que en breve dejará de serlo. Sin embargo, hay un detalle que no se puede perder de vista en el caso del pacto con el Bloque. Fue José Ramón Gómez Besteiro, desde el selecto comité de negociación de los socialistas en el que lo introdujo el propio Sánchez, el que llevó, en gran medida, el peso de las conversaciones con los nacionalistas de Ana Pontón.

Es el mismo Besteiro que, en muy pocos meses, será el candidato de los socialistas a la Presidencia de la Xunta y su trabajo consistirá no solo en intentar que el Partido Popular de Rueda pierda la mayoría absoluta en la que ahora mismo se asienta. Besteiro tendrá también que intentar recuperar para los socialistas el peso que perdieron en favor del BNG en los últimos comicios autonómicos.

Por ello, es de suponer que será el propio candidato el que se ocupará de recordarle a su jefe los compromisos adquiridos con Galicia y, de paso, con A Coruña. Tiene que hacerlo si no quiere quedar ante los posibles votantes como un mentiroso, algo que, por estos pagos, no se suele recompensar.

A día de hoy, Gómez Besteiro es la mejor garantía que tienen los coruñeses de que, de una vez, se acabe con la sinrazón de que tengan que ser ellos los que paguen el coste de la millonaria infraestructura que permite sacar los tráficos peligrosos y contaminantes del corazón de la ciudad. Sobre todo porque en otros casos, en otras ciudades, fue el Estado el que se encargó del monto total de los trabajos de liberar los muelles urbanos y ni tan siquiera se realizó por medidas de seguridad. Es hora de que A Coruña recupere esos terrenos y, de paso, aleje para siempre la posibilidad de que un nuevo Mar Egeo o un nuevo Urquiola tiñan de negro las aguas de su bahía y pongan en peligro la vida de sus vecinos.