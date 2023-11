¿Un sistema foral también para Cataluña?

Dejémoslo claro. El sistema foral es una anomalía en el panorama internacional. Es un sistema de naturaleza confederal en el que el gobierno central renuncia a ejercer poder tributario en una parte del territorio. Además, en el caso vasco y navarro, el importe de la aportación o cupo se ha hecho de forma sesgada a la baja, con el resultado de que ambos territorios contribuyen muy poco a la nivelación interterritorial. En lo que deberíamos estar es en corregir esto, no en extender la fórmula a otros espacios. En el límite, un sistema foral para todos nos conduciría a algo muy parecido a lo que hoy en la Unión Europea, con redistribución y solidaridad muy escasas.

Dicho lo anterior, lo que dice el acuerdo entre el PSOE y Junts es que el partido catalán querría algo próximo a ese sistema foral y que trabajará para conseguirlo; y que el partido socialista no lo ve, nunca lo ha visto; y, añado yo, nunca lo verá.

En este sentido, yo estoy muy tranquilo como español y como gallego. Acepto y entiendo que haya quien lo quiera, sobre todo en territorios con capacidad fiscal claramente por encima de la media, como Cataluña. Me parece una posición legítima y defendible. Pero, afortunadamente, creo que son una clara minoría los españoles que estarían de acuerdo con extender la fórmula. Por eso, creo que Junts, más que un acuerdo sobre algo que no va a ser, ha incluido una cláusula de salida a la que apelará cuando le convenga para decir que se rompe el acuerdo porque no hay avances en este frente. Esa es mi lectura del documento en el terreno financiero.