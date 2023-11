La profesión de la judicatura no es fácil. No porque, al margen de la competencia y capacidad técnica para ejercerla, la persona en tal tesitura tiene que verse, a menudo, sometida a importantes dilemas éticos. No es fácil decidir sobre la vida de nadie, y menos cuando las consecuencias de una u otra opción puede marcar de por vida la trayectoria del encausado. Además, la ley es la que es y no otra, y los jueces y juezas poco o nada pueden hacer fuera de su estricto cumplimiento, con lo que a veces hay situaciones verdaderamente lacerantes que han de ser atendidas con los instrumentos que haya, y no con otros. Aunque para los propios intervinientes en las cosas juzgadas la tipificación de las mismas o las posibles penas previstas les puedan parecer inconvenientes o poco proporcionadas… Por mucho, o por poco…

El caso, queridas y queridos, es que hoy me referiré en esta columna a la reciente sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia —que no es firme y puede ser recurrida aún ante el Tribunal Supremo— sobre el dramático caso del conductor ebrio que, después de invadir el carril contrario en Salceda de Caselas —hechos probados— mató el 19 de marzo de 2021 a una mujer que circulaba correctamente y a sus dos hijos de corta edad. Lamentable y absolutamente execrable. Terrible. Terrorífico. La misma viene a confirmar una sentencia anterior de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que condenaba al causante a una pena de seis años de cárcel. Un caso que en primera instancia consideró a tal individuo autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas.

Si, además, tienen ustedes en cuenta que la velocidad a la que circulaba el interfecto —hechos juzgados y probados— era de 128 kilómetros por hora en una zona limitada a 90, y que según el atestado sobrepasó el carril de adelantamiento invadiendo claramente el contrario, poco más hay que decir. Una verdadera guadaña que se llevó por delante a quien circulaba a 61 kilómetros por hora, cumpliendo todas las normas. Una vez más… Y así… ¿hasta cuándo? Porque no es la primera, la segunda ni la última vez que ocurre esto, y les aseguro que es algo que me da pavor cada vez que salgo a la carretera, que por obligaciones profesionales ya saben que es mucho. O, peor aún, cuando sale mi familia. Y, ante esto, reflexiono: ¿Por qué vivimos insertos en este país en una absoluta cultura de la impunidad al volante?

Y es que, para mí, lo más triste es que la defensa del caso trate de valorar la embriaguez del causante —por lo que leo— como una posible eximente o atenuante. ¡Fíjense! ¿No sabremos todos a estas alturas que el alcohol o las drogas más el volante son un cóctel explosivo que jamás ha de ser ensayado? ¿No ha habido mil campañas al respecto? Y, más que cualquier otra cosa, ¿no nota la persona su incapacidad absoluta para conducir tras una abundante ingesta de alcohol? Ciertamente el Tribunal no se deja amilanar, y explica que tal posible atenuante no tiene sentido cuando precisamente su concurso forma parte del delito tipificado: conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es delito. No les quepa duda.

Pero… y aquí voy yo… ¿Sólo seis años, que con la buena conducta y demás zarandajas implicará la mitad o menos? ¿Eso es lo que cuesta matar con dolo a tres personas, sabedor el causante de que el alcohol al volante merma absolutamente la probabilidad de salir airoso de un trance como el afrontar la conducción en tal situación? Pues yo, amigos y amigas, entiendo que es muy poco. O nada, casi. Y si no, que se lo expliquen a tres personas destrozadas literalmente y a todo su entorno igual, en este último caso en sentido figurado. Que se lo digan a quien su vida se quebró. A quien fue ultrajado en lo más íntimo, que es la integridad física. ¿Seis años, dos por cada persona cuya vida se cercenó? Supongo que los magistrados del Alto Tribunal habrán tenido la misma sensación que yo, y perdón si me equivoco, pero no hay derecho… Para mí beber y conducir, con este resultado… implica un mucho mayor recorrido penal. No es solamente una imprudencia, ni mucho menos. ¿O no?

Miren, cada día encuentro toneladas de dosis de impunidad al volante. Coches que zigzaguean en la autopista y cuyos conductores sostienen una animada conversación con el teléfono y la mano en la oreja bajo la lluvia. Conductores que pasan literalmente de todos los límites de velocidad, y que aún por encima te “achuchan” si tú vas según lo que indican las señales… Adelantamientos no ya incorrectos, sino directamente temerarios… Y así un largo etcétera, sin que se aprecien signos de mejora sino de todo lo contrario. Si a eso sumamos el paupérrimo estado generalizado de nuestras carreteras, mucho peor aún. Hay quien no respeta nada ni a nadie, y ni hay sanciones ejemplares ni se les espera. Algo muy propio de los estados fallidos, muy al contrario de lo que ocurre en aquellos lugares donde la norma es asumida con conciencia ciudadana por el conjunto de los usuarios de la carretera. ¡Ay, intente ir usted a setenta en un tramo marcado a cincuenta en los Estados Unidos o en Alemania! Hágalo, y luego me cuenta…

Lamento profundamente lo que ha pasado, y trato de ponerme en el lugar de la familia de las víctimas, pero no puedo. Entro en barrena. Me duele en el alma, y eso que no les conozco de nada. Es absolutamente necesario construir otro paradigma en la carretera, de una manera mucho más ejecutiva y orientada a resultados, cambiando la ley para que quien ose beber o consumir droga y conducir no vuelva siquiera a pensar en semejante burrada en lo que le quede de vida. Y reforzando el trabajo educativo, para explicar las miserias del alcohol y de las drogas y que, en particular, el coche bajo sus efectos es un arma de destrucción incontestable. Sí, hay mucho trabajo por hacer.

Bien que lo siento. Ánimo. ¡Qué horror!