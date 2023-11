El nivel freático

Hay quien se inquieta con una pregunta (im)pertinente. Si ahora se admite que aquello no fue un delito o que hagamos como que no ocurrió, ¿no podría darse el caso de que volvieran a hacerlo? El indulto admite la pena, pero la perdona. La amnistía dibuja un paréntesis en cuyo interior se desvanece la causa que derivó hacia el código penal. Al otro lado, hay quien se exalta por considerar que el independentismo ha caído en una trampa. Que eso no se lo cree nadie, que el PSOE ha jugado bien las cartas y nos volverá a engatusar, que el mero hecho de pactar con el estado es una traición. Y que, tiempo al tiempo, la amnistía será papel mojado. Pero también algunos ven el pacto como un acuerdo entre iguales, es decir, simbólicamente (im)pertinente. Más allá, existe la protesta ruidosa y persistente que, por momentos, tiene un aire de revuelta sin fin, como si todo hubiera entrado en una espiral incontrolable, hipnotizadora, que convive con declaraciones que son a la vez esperpénticas y amenazadoras. Junto al folclore y a los brazos alzados, llamadas a la movilización permanente (¿Hasta cuándo? ¿Hasta que caiga el gobierno? ¿Hasta que las proclamas fascistas ganen o hasta que vayan a prisión?) o más o menos sutiles insinuaciones sobre el recorrido de los recursos como primera medida. ¿Primera? ¿Y las demás? ¿Cuáles son?

No es ser catastrofista pensar que estamos ante una afrenta muy seria, un reto mayúsculo para la democracia. Y no porque los argumentos que esgrimen desde la derecha y la extrema derecha sean válidos o aceptables, sino porque ellos han puesto en marcha unos mecanismos de confrontación que tienen la voluntad innata de convertirse en una maquinaria que no pierde energía: la transforma en nuevas amenazas y esperpentos. Es probable que esta semana asistamos a un aumento de la tensión. Algunos expertos vaticinan que este tipo de enfrentamientos callejeros vive un pico máximo y, poco después, se desinfla. Veremos si ocurre esto o si, con la investidura de Pedro Sánchez y los primeros análisis de la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Catalunya, los acuíferos donde se ubican las aguas subterráneas por donde discurre el poso golpista (el de verdad, el de siempre) llegan al nivel freático y convierten al país en una zona pantanosa, con tendencia a la putrefacción. En las dos sesiones en el Congreso, dentro y fuera, viviremos jornadas complicadas donde tendremos que saber distinguir entre esperpento televisivo y la amenaza cierta, entre los fuegos artificiales y los cañones (metafóricos, espero) de verdad.