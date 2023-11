Hay un tema como es el Sáhara y los saharauis que hasta el día de hoy no ha parado de rellenar páginas y páginas. Las publicaciones en torno al mismo no han dejado de ser actualidad en los medios de comunicación tanto digitales como de letra escrita, periódicos, recuadros de opinión... todos y todas hablan una y otra vez del Sáhara. Pero la condición humana es como es y han pasado los años y el tema sigue aún sin resolver. Ya hablamos de Mónica Bernabé que no ha parado de denunciar todos aquellos conflictos que le han tocado vivir como periodista y recordando a los muchos compañeros que ya no están y que de vez en cuando algún medio de comunicación se acuerda de ellos.

Revisemos lo que han hecho todos los gobiernos, desde el lejano quizás en el tiempo de Felipe González hasta hoy en día. Todos han dicho una cosa y han realizado la contraria. Para muestra, el trabajo realizado en El Sáhara Occidental y España. Historia, Política y Derecho. Análisis crítico de la política exterior española de un estudioso como Carlos Ruiz Miguel que, con la ley en la mano, intenta dar una opinión llevando siempre la verdad por delante. Sería bueno que algunos dejaran sus diferencias a un lado y lo leyeran, sobre todo al estar ante el actual rey Mohamed VI o junto al actual ministro de Exteriores español. Ruiz Miguel muy sabiamente lo dedica a “los que vivieron y murieron por el Sáhara español. A los que viven y mueren por un Sáhara independiente” y luego añade unas palabras de Rubén Darío: “No se aplaque el rencor, ni el odio muera ante el perdón que el bárbaro enarbola, si un día la justicia estuvo sola lo sentirá la humanidad entera”. Muchos deberían de leer estas palabras, pero para todos los “conflictos” sacados de España por Ruiz Miguel. O su Frente Polisario, desde sus orígenes hasta su actualidad. Mirando la prensa atrasada de hace ya algunos años vemos promesas y más promesas junto a la creación de grandes entidades que solo parecen mirar para ellas mismas. No se trata de buscar el lado malo de las cosas sino de preguntar a todos ustedes ¿hemos perdido la memoria y nos dejamos llevar por los grandes titulares? Como estos autores han existido otros y como muchos han sido los embajadores que les tocó estar fuera de su tierra siendo un enlace entre nuestro país y sus distintas fronteras. Si decimos distintas fronteras igual que pasa en la India con Cachemira, que hoy en día después de más setenta años de independencia sigue sin solucionarse. Con un gobierno que a nivel global parece apurarse, pero muchos dicen que no está haciendo lo correcto. Alguien escribió que para ir a la India en ocasiones y no siempre le ponen a uno miles de problemas y cuando se habla de organizaciones no gubernamentales parece que no se quiere hablar sobre ellas. Tras la independencia, los comunistas de Bengala Occidental se movilizaron junto a otros militantes contra la hambruna y por la ayuda a los refugiados. En la década de 1950, el partido empezó a crecer tras una exitosa campaña de ocupación de tierras estatales y consiguió cierta redistribución de estas tierras en los alrededores de Calcuta. Las tasas de afiliación sindical ya eran más elevadas en Bengala Occidental que en el resto de la India, y se duplicaron entre mediados de 1950 y mediados de 1960. ¿Puede estar ocurriendo lo mismo? Gervasio Sánchez denunciaba lo complicado y el trabajo que lleva realizar una visita por distintas zonas y seguir a esos muchachos o muchachas que han acabado con una pierna mutilada. Y dejaba caer... “Israel tendrá que explicar cuál ha sido su participación en la fundación de Hamás”. Otros sacan una foto, les dan un premio y se olvidan de esas personas que viven con lo puesto o que no tienen ni dos euros para poder sobrevivir dignamente. ¿Cuánto cuesta la dignidad? Y otros, sin embargo, tienen que usar tras más de veinte años aquel dinero que un buen amigo le guardó sin esperar nada a cambio y al final muchos de ellos acaban viviendo al lado de tu casa. ¿Qué ha sido de esos intelectuales que aparecían en todos los medios de comunicación? ¿Cómo es posible que un Gobierno como el actual siga estando donde está? Y cuantas guerras ha habido y no vemos una solución por muchas denuncias que hay sobre ellas. Hace poco se hacía un homenaje en forma de libro a un columnista muy reconocido, Homenaje a David Gistau, con un prólogo de Arturo Pérez Reverte, que algo sabe de guerras, y un epílogo de Ángel Antonio Herrera. Diferentes opiniones, pero una pasión por la palabra escrita que parece estar como la información, devaluada. Ante la muerte escribió Gistau: “Nunca entendí el periodismo como una labor misionera. Los periodistas no son personajes mesiánicos descendidos a la Tierra para hacer mejor la vida de la Humanidad y salvarla. Esta es una pomposa coartada que esconde tendencias conspirativas, servicios políticos y gañotes tremendos: entre salvar la democracia y comer gratis, el periodista promedio siempre preferirá lo segundo”. Es un complemento a un texto donde diversos corresponsales hablan largo y tendido de la profesión, por eso se escribió Los Ojos de la Guerra.