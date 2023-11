Cuando no estaba y cuando vuelve. Menos de media hora de Yeremay Hernández da para mucho, para más de lo que muchos recordaban. Y eso que lleva tres meses sin jugar y eso que hasta hace nada tenía miedo. Tampoco es raro con su juventud y después de que lo cazasen en Lugo. Poco más de veinte minutos en los que el grancanario demostró tener más ideas que todo el frente de ataque del Dépor junto en las últimas semanas. Dice mucho de él, muy poco de los que le rodeaban. Su regreso solo sirvió para recordar lo necesario que era para este proyecto. El club, tras rescatarlo Rubén de la Barrera de la ceguera de Óscar Cano, hizo bien en apostar por él, en blindarlo. A muchos se les puso la alfombra roja mientras se marchaban y ahora están en el fútbol profesional. En este caso no ocurrió lo mismo. Eso sí, esa apuesta había que redondearla con talento venido de fuera que le elevase, que le rodease y que respondiese ante cualquier ausencia suya. A un Dépor eternamente nervioso, que ayer insistió e insistió y que cargó el área más que nunca, le siguen faltando ideas y desequilibrio en los últimos metros. Su técnico tampoco termina de realzar lo que tiene en casa. Plagado de pivotes, de laterales que no son profundos y con Lucas y Hugo Rama en agujeros negros, Diego Villares y los centrales aparecen en muchos momentos como islas, como botes salvavidas para un Dépor que debía ir viento en popa y que va de naufragio en naufragio agarrado a las tablas que le rodean.

1-1 | El Dépor sigue sin espabilar La jornada le ofrecía ponerse a siete puntos y sigue anclado a nueve. Tira y tira por la borda oportunidades, mientras más de un aficionado (los más pacientes del planeta) ya se tira del barco. Los domingos siempre son difíciles, pero ayer lejos de los 20.000 habituales, solo hubo 16.000. Más que no subir a Segunda, lo que le faltaba a este equipo es perder a su gente. Unos que no van, otros pitan. Siguen ahí, volverán. Nadie lo duda. Aun así, no estaría bien que el Dépor jugase con fuego con esta fidelidad inquebrantable, aunque siempre vaya cargado de cerillas. ¿Hasta cuándo durará este deambular?