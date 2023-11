Por una educación mejor

La educación es la esperanza. No únicamente la que se imparte en aulas con arreglo a programaciones prefijadas, sino en un sentido infinitamente más amplio. Y es que los cerebros son como los músculos: hay que entrenarlos. Lo segundo, todo el mundo lo entiende. Lo primero, no es tan evidente. Por eso muchas personas se preguntan para qué tienen que entender la Ley de Gravitación Universal, los rudimentos del arte románico o ser capaces de realizar un estudio completo de una función matemática. La respuesta es clara. De forma inmediata, porque tales contenidos van a estar presentes en nuestras vidas muchas más veces de las que podamos pensar, tanto en conversaciones informales como en situaciones personales y profesionales en las que podamos dar, conociéndolos, un punto de vista mucho más cualificado. Pero, sobre todo, porque pensar en ello, en la filosofía de Hegel, en el análisis sintáctico o en cómo realizar un ajuste ión-electrón en medio básico nos va a entrenar esa mente maravillosa con la que nacemos, pero cuyas capacidades pueden no llevarse a una franja óptima de trabajo si no se hace. Como les digo, exactamente igual que los bíceps. Los tenemos todos, pero hay mucha diferencia entre que estén tonificados, por un buen entreno, alimentación y descanso y, en el caso opuesto, que se limiten a su funcionalidad más estricta y básica. Sus capacidades serán diferentes.

Aunque digo que esto de la educación es mucho más que la escuela, es evidente que en la misma se ejerce una buena parte de las acciones que buscan consolidar un aprendizaje. Recuerdo con cariño aquellos niños y niñas que en puntos rurales y aislados de Bolivia, en las cercanías de Dodoma —Tanzania— u otros lugares me decían con lágrimas en los ojos que les encantaría, algún día, poder leer, escribir y saber lo básico para así poder sacar adelante a sus familias. La necesidad, es evidente, crea el hábito. Y cuando no se siente la educación como algo necesario, no se produce tal dedicación. Pero es fundamental el trabajo personal para poder sacar adelante los cursos de forma satisfactoria, aprendiendo y sin sufrir. Limitarse a acudir al aula a que te cuenten lo que quieran, sin mucha mayor implicación o muy poquita, no lleva a nada. Y, desgraciadamente, este es el patrón con el que se encuentran hoy en día los docentes más a menudo de lo que pueda creerse. No está de moda aprender.

Soy de los que piensan que esto tiene mucho que ver con los mensajes que la sociedad les está mandando hoy a las y los jóvenes, y que una parte de ellos interiorizan. Se relativiza cada vez más el conocimiento, se estimula a chicos y chicas de formas con las que es imposible competir cuando lo que se busca es el maximizar sensaciones, y se cuestionan sistemáticamente todo tipo de contenidos, de forma que todo el mundo opina de todo, a veces con planteamientos verdaderamente “naïf” o, directamente, contrarios a la lógica más elemental. El ascensor social y la cultura de la meritocracia, por otra parte, están bajo mínimos, y el pelotazo, el caer bien, el culto al envoltorio y lo efímero del estímulo audiovisual consumido de forma compulsiva, tampoco ayudan a un planteamiento a largo plazo, bien edificado y que busque otro tipo de ciudadanía, de saber crítico y de criterio individual y colectivo.

El profesorado es pieza clave en todo este embrollo. Y, ¿saben? Me da pena que buena parte de él, tal y como están las cosas hoy en las aulas y alrededor, aspire a jubilarse lo antes posible. Ya lo he explicado más veces: que una persona se vaya a los sesenta y un años, cuando tiene tanto que dar y tanta experiencia acumulada debería ser algo excepcional. Está bien tener el derecho, no se confundan con lo que digo, pero la pena es que el mismo se ejerza masivamente, y que el sistema se vea privado de personas con capacidad, sensibilidad y años de servicio. Pero no me extraña, oigan... Dar clase a niños y jóvenes nunca ha sido un camino de rosas, pero hoy menos que nunca. Es algo vocacional, oigan, y hay quienes estamos encantados con cada oportunidad de ponernos a ello. Pero, repito, no es fácil hoy y, cada vez, las condiciones son peores y el hecho educativo se articula y gobierna desde la distancia discursiva, muy lejos de la trinchera, de forma que el papel lo aguanta todo... Papel, por cierto, que cada vez es más prolijo y que llega a rayar en el absurdo conceptual. Si a eso sumamos una consigna más o menos velada de que los chicos y chicas, casi hagan lo que hagan, han de promocionar, la situación es crítica. Yo, abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. No todo el mundo tiene que tener un Bachillerato o, si me apuran, incluso una Educación Secundaria Obligatoria, a cualquier precio. Evidentemente, hay que dar todas las facilidades posibles y tratar cada caso de la manera más individualizada posible —teniendo medios para ello—, pero sin que el resultado se convierta en una barra libre.

Ayer el profesorado gallego fue a la huelga y se manifestó por unas condiciones mejores. Hablaban de ratios profesor-alumno, de carga lectiva y de cuestiones salariales. Pedían que se revierta la ignominia de que haya compañeros y compañeras que después de trabajar todo el año o muy buena parte de él no cobren buena parte del verano, y que tampoco se les reconozca como experiencia. Algo que en Galicia no pasaba, por cierto, y a lo que se volvió por un decreto de medidas anticrisis que atacaba, sobre todo, al chocolate del loro... Ya ven, cuatro perras, la remuneración de los más vulnerables, cuya situación no resistiría dos asaltos en un contencioso-administrativo medianamente bien argumentado... Pedían una apuesta real por la educación, visto que hoy Galicia está a la cola de España en buena parte de esas cuestiones, con el acento puesto en que los mismos sindicatos nacionales que aquí no pidieron la vuelta a las horas lectivas de antaño, en Madrid y otras comunidades firmaron lo contrario, dejando a todo el mundo patidifuso... Sí, los docentes han pedido dignidad en su trabajo y en sus condiciones. Y yo, queridas y queridos, lo suscribo sin ambages.