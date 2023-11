En 1876, Benito Pérez Galdós, uno de nuestros más prolíficos autores, representante de la novela realista española del siglo XIX, publica Doña Perfecta. Un escenario literario en el que convergen y se enfrentan dos conceptos del mundo: el medieval y el moderno, encarnados respectivamente por los personajes de Doña Perfecta y Pepe Rey. Ambos se proponen conquistar a la España de aquel momento, representada por Rosario, hija de la primera y novia del segundo. Durante el desarrollo de la acción, las relaciones entre ellos transitan de las discrepancias a las desavenencias. Finalmente, el drama amoroso termina en tragedia.

En 2023, tras finalizar el doble mandato del profesor Abalde, con ocho años en el cargo, la UDC convoca elecciones a la rectoría. Se abre así, nuevamente, la posibilidad de manifestarse a la comunidad universitaria. Confluyen dos candidaturas a las urnas: la liderada por el profesor Ricardo Cao, el primero en postularse, y la encabezada por Fermín Navarrina. No nos cabe duda de la valía personal de ambos, y desde luego no seremos quienes cuestionen sus méritos docentes, investigadores y de gestión. Sin embargo, maravillosas dos palabras, sí seremos capaces de trasladar nuestra mirada sobre algunos de los momentos acaecidos durante estos días de campaña. A buen seguro, la vinculación de ambos con el campo matemático, les habrá permitido conocer a Grace Hooper, científica pionera en las ciencias de la computación y precursora del lenguaje Cobol, que manifestó “una medición precisa vale más que mil opiniones de expertos”. Veamos alguna de ellas, por si les resultase de ayuda a ambos.

Primera medición. En la memoria-informe del rector de 2022, última presentada al Claustro universitario, las cifras reflejan que la comunidad de la UDC se compone de 17.166 estudiantes, 1.440 docentes y 775 personas de administración y servicios. En números redondos, veinte mil personas. Permítannos aquí un interludio, parece ser que las previsiones oficiales indican que, de continuar la tendencia demográfica actual en una década, el número de estudiantes rondaría una cifra próxima a 9.000.

Segunda medición. Durante el curso académico 2022/23, el colectivo de la Escuela de Arquitectura —nuestro centro docente y buque insignia de la universidad según alguno de nuestros estimados colegas— estaba compuesto por 820 estudiantes aproximadamente —650 de grado, 99 de másteres oficiales y 70 de doctorado—, 102 docentes y 22 miembros del personal de administración y servicios. 944 almas.

Con este panorama, contamos los asistentes a los actos de presentación de los programas electorales de los dos candidatos en este nuestro centro, sin tener en cuenta la primera visita de uno de ellos en lo que él mismo denominó proceso de escucha. Uno congregó a 18 profesores, 8 personas de administración y servicio y 2 estudiantes. Otro reunió a 12 profesores, 7 personas de administración y servicios, y 1 estudiante.

Tercera medición. Ayer, en el acto convocado por la representación estudiantil de la universidad para el conjunto de la comunidad universitaria, retransmitido en streaming por YouTube, se encontraban conectadas alrededor de 180 personas —en el momento que lo registramos 177 exactamente—, y en la sala nos atrevemos a afirmar que no alcanzaban las 100 —dato recabado a través de las imágenes ofrecidas—. También hemos de decir que grabado y colgado en internet, hoy registraba 1.200 visualizaciones.

Introduzcamos un segundo interludio, reflejo de que lo descrito no es un hecho aislado. Estos días se han convocado elecciones a la dirección de nuestro centro docente. Se presentó un único candidato que, conforme al reglamento electoral vigente, queda proclamado director “sen necesidade de proceder á votación por ser única a candidatura proclamada definitiva de acordo co artigo 16.4 do Regulamento electoral xeral (aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 28 de setembro de 2016)”.

En síntesis, la participación semeja escasa. Incluso el reglamento aprobado en estos últimos años parece fomentarla. La universidad semeja anestesiada, con sus miembros convenientemente acomodados. Incluso podríamos afirmar que se encuentran inmersos en un estado de dejación tal, que resulta una tarea colosal provocar su interés o su implicación por los asuntos públicos. Estos se dejan en manos de los que saben. O según algunos más sabios “de los que estamos por aquí”. Al próximo rector le auguramos un reto difícil aunque inaplazable, recuperar la ilusión de las personas que forman parte de la centenaria institución académica de enseñanza superior e investigación. Un trabajo arduo más allá del desarrollo de la LOSU, que también.

Otra cosa es la barra del bar.