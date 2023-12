Llegó diciembre, queridos y queridas, y ahora sí que podemos decir que empezamos a transitar por la recta final de este 2023. Un ejercicio que, como todos los de esta época trepidante, nos ha traído motivos de alegría y de tristeza, de retos conseguidos y otros eternamente pendientes, de mucha frustración y, a la vez, de ver colmadas nuestras expectativas... De todo un poco, como en botica, ya saben...

Hoy les traigo un artículo escrito ayer, día 1 de diciembre, jornada en la que la comunidad internacional pone la mirada una vez más en la temática de la infección por VIH y su enfermedad asociada, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Sida. Un tema que tocaremos más adelante y en el que, como en todo lo demás, también hay luces y sombras. Las luces, por ejemplo, de los enormes avances terapéuticos y preventivos, de la mano de potentes antirretrovirales de última generación, que han cambiado drásticamente el panorama de las personas afectadas por la infección. Y las sombras, por otro lado, asociadas a una cierta relajación de las costumbres, o a la indolencia de quien no mide las consecuencias de sus actos en clave colectiva, fundamentalmente cuando convergen drogas y prácticas de alto riesgo. Algo que afecta al estado de la salud propia y ajena, pero también con consecuencias en el campo económico y social. Hablaremos de ello...

Y es que hoy les propongo otra cuestión, también de candente actualidad ya que este final de año es el escenario en el que se vuelve a poner el foco en el cambio climático, sus causas y sus consecuencias. Y lo hace de la mano de la COP 28, Cumbre Internacional sobre Cambio Climático auspiciada por Naciones Unidas, que llega para poner en común diagnóstico y medidas para abordar lo que es, sin duda, uno de los temas más candentes para esta Humanidad posmoderna: el reto de un clima que ha cambiado ya, y que modificará o está modificando la vida, sus modos y posibilidades sobre la faz de La Tierra. Una cumbre a la que unos miran con escepticismo y fundamentadas reticencias, otros con esperanza y que, para otras personas, llega envuelta en no una, sino varias polémicas.

Hay que reconocer que realizar tal cumbre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), país anfitrión esta vez, es todo un órdago. Y así se ha evidenciado mucho antes de su comienzo, hace un par de días. Porque no pierdan ustedes de vista el hecho de que el máximo dirigente de la cita es, a su vez, miembro del Gobierno y, de forma paralela, consejero delegado de la petrolera del país. “Es como poner al zorro a cuidar de las gallinas”, ha dicho más de un comentarista preguntado por tal cuestión. Y tiene razón, aunque lo cierto es que tal zorro, en cualquier caso, va a estar auditado y escrutado por miles de miradas y análisis... ¿Se atreverá el lobby local del petróleo a arrimar el ascua a su sardina? Ese es el quid de la cuestión. En cualquier caso, no es difícil separar el puro humo de las medidas concretas y el nivel de lo discursivo del de lo concreto y práctico. ¿Habrá avances? Pues... no queda mucho ya para saberlo.

En cualquier caso, la industria del petróleo ha venido ejerciendo de freno más o menos evidente a la hora de abordar una regulación más estricta de las emisiones que producen tal cambio climático. Si esto es lo que se sigue pretendiendo, y llevar la cumbre a Dubái es algo cosmético y poco apegado a un cambio necesario e inaplazable en nuestra praxis energética, esto saltará tarde o temprano. Pero no cabe duda de que, dándole la vuelta a la tortilla, la cita se evidencia como una ocasión de oro para o bien evidenciar tal hipocresía o, en caso contrario, para incorporar a la lógica de lucha contra el cambio climático a quien hasta ahora permanecía ajeno a ella. A ver qué pasa...

En cualquier caso, la hipocresía en torno a esta temática es florida, y a ella nos hemos referido en más de una ocasión, incluso en clave mucho más doméstica. En los próximos días, con el telón de fondo de la Cumbre como acicate, tendremos más ocasiones de referirnos a tan importante reto y a su dialéctica...