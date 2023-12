A desfeita medioambiental galega

Deputado autonómico do PSdeG e portavoz de Medio Ambiente do grupo parlamentario

Baixo unha capa de maquillaxe verde, estase producindo en Galicia unha desfeita medioambiental sen precedentes caracterizada pola perda de biodiversidade e a destrucción do patrimonio natural ante a pasividade, cando non entusiasta colaboración, do poder autonómico.

O Consello da Cultura de Galicia emitiu nos últimos tempos dous informes moi críticos coa destrucción da paisaxe e da natureza galega, que asocia á nosa cultura. No primeiro, Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia advirte do grave impacto dunha expansión eólica descontrolada e reclama correxir as súas “eivas”. No máis recente Informe sobre o impacto dos cultivos forestais con especies de crecemento rápido no patrimonio natural e cultural de Galicia di que “os valores naturais, culturais e sociais do territorio son marxinados fronte a intereses económicos”.

Eses intereses (privados) prevalecen na sociedade Recursos de Galicia, recén creada cunha participación dun 30% da Xunta para promover proxectos de explotación de recursos en boa medida públicos como a agua e o vento ao abeiro do dereito privado, confusión público-privada lóxica cando as portas xiratorias son norma da política medioambiental galega: un exconselleiro de Medio Ambiente coordina o consello de administración de Ence e outra é alta directiva dunha empresa enerxética galega.

Sendo a Rede Natura 2000 (que inclúe os parques naturais) a principal figura de protección medioambiental do noso dereito, Galicia ten a máis pequena do Estado: non alcanza o 12% da súa superficie terrestre, cando a seguinte comunidade no ránking, Euskadi, ronda o 20% e a media estatal é do 27%. O goberno de Touriño preparou unha ampliación desa rede que Feijóo meteu nun caixón, a pesar de ser reclamada pola UE. Ademáis, recentemente a Comisión Europea respostou a unha pregunta do eurodeputado do PSdeG que “o plan director de Galicia para a xestión dos espazos Natura 2000 non cumpre os requisitos da directiva hábitats”, sendo esa directiva a que configura a protección deses espazos, o que implica que a escasa rede galega nin siquera está efectivamente protexida.

A política galega de loita contra o cambio climático é inexistente, cun único funcionario da Subdirección Xeral de Meteoroloxia e Cambio Climático adicado específicamente á materia e unha estratexia galega de cambio climático completamente baleira de contido e compromisos. En canto á necesaria transición enerxética, o plan eólico galego nunca foi sometido a avaliación ambiental e a recente autorización de 75 proxectos pola Xunta derivou en intensa litixiosidade, co TSXG anulando ou paralizando parques eólicos por deficiencias na súa tramitación ou na avaliación do impacto ambiental. O Goberno galego buscou saída pola porta de atrás na lei de acompañamento aos orzamentos, establecendo que os proxectos eólicos de tramitación autonómica son “de interese público superior” e que “presumirase” que a avaliación ambiental da Xunta “resulta válida”, un salto insólito na desprotección medioambiental que implicaría impedir a revisión xudicial da aplicación do dereito.

En materia de biodiversidade, o obxectivo do plan forestal galego de 1992 de 245.000 hectáreas de eucalipto en Galicia para 2032 foi pulverizado xa pola expansión descontrolada da especie, ascendendo hoxe a 409.000 hectáreas que ocupan a maior parte da Galicia costeira e parte da interior, reducindo seriamente ese monocultivo a biodiversidade según reiterados estudios das universidades galegas. A recente moratoria á súa plantación (tramposa porque non impide plantar máis eucaliptos alí onde xa son maioritarios) dura ata 2025, sendo obxecto de frecuente incumprimento ante a permisividade da Xunta, reticente a tramitar denuncias por plantación irregular durante a moratoria pero tamén en espazos naturais protexidos, ribeiras de ríos ou zonas agrícolas nas que legalmente non pode plantarse.

Noutra mostra da omisión do dereito medioambiental, das 201 especies de flora e fauna ameazadas que constan nun desfasado catálogo oficial galego, só tres contan con plan de conservación ou recuperación, a pesar de exisilo a lei para cada unha das especies desde hai máis dunha década. En canto ás zonas húmidas —valiosísimas como sumidoiros de carbono e refuxio de biodiversidade— o inventario oficial que debería existir desde 2008 foi elaborado a comezos de 2023 para dar cobertura á recente autorización de parques eólicos, pero únicamente recolle 400 das 1136 zonas húmidas catalogadas pola universidade, polo que arredor de 2/3 dos nosos humidais nin siquera existen a efectos oficiais.

As sancións por contaminación son escasísimas e os ríos e rías reciben todo tipo de vertidos, en paralelo co desplome na producción marisqueira, superior ao 60% en todas as especies de bivalvos, sobre todo na última década. No ano 2000 había en Galicia 6.551 permisos de explotación de mariscadores, en 2022 hay 3.614. As causas do declive son complexas pero unha delas é a contaminación, respecto da cal os datos da Xunta son ocultados como se fosen segredo de Estado. O que non se lle oculta a ninguén é que a Galicia verde e azul esmorece.