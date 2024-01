Folio en blanco

Folio, otra vez estás aquí, blanco como lo que eres, un blanco, aunque ahora, ya sin raza, convertido en pantalla de ordenador metalizada.

Venga, no seas así, dime algo, aunque solo sea para escribir 580 palabras.

Ya ves que mis dedos están atrapados en tus teclas y que mi cabeza no está para ayudarles. La tengo concentrada en buscar información sobre cómo hacer para rebajar kilos navideños sobrantes. ¡Mamá, qué pesada, ya no eres una cría, qué más te da michelín más, michelín menos! Pues me da, claro que me da, bastante.

En obsesivo movimiento de cerrar y abrir el ordenador, compruebo que nada, que nada pasa. Pasa el tiempo, pero el folio continúa impoluto.

Te propongo un trato, le digo, yo pongo la música y tú haces que las letras bailen. Así podríamos arreglar.

El Spotify aleatorio vino a sacarme del apuro con la canción San Francisco, uno de los himnos del movimiento contracultural hippie, después utilizado como canto a la libertad durante la Primavera de Praga. “Si vas a San Francisco asegúrate de llevar flores en el cabello. Si vas a San Francisco el verano será una celebración del amor”. Amor y rechazo a la guerra del Vietnam, ni más ni menos.

Como Spotify me conoce bien, pone lo que me gusta. Por ejemplo, saliendo de San Francisco, sin más, me chuta una romántica historia de amor, con colores de atardecer. Bella muy bella. Sting canta Fields of Gold. “Me recordarás cuando el viento del oeste sople en los campos de oro. Te quedarás conmigo. ¿Serás mi amor sobre los campos de oro?... juro que en los días que me resten, caminaremos en los campos de oro”.

Después de Sting, sale al quite la banda U2 con una canción, cuyo título no he hecho por recordar, que tiene este estribillo “… contigo o sin ti, contigo o sin ti. Yo no puedo vivir contigo o sin ti”. Paso del trabalenguas y le doy a la siguiente canción. Es Dido, con White Flag, dice que “Estoy enamorada y siempre lo estaré”. Esta vez no me dejo llevar por derroteros románticos y con la razón en mano me pregunto ¿Acaso el amor no fluye también? Vamos, que la letra de Dido no me gustó ni pizca, por eso me he autocastigado sin escuchar su música. En fin, rigideces sin sentido de una aprendiz de música.

Ahora atenta, suena Somethin’ stupid. Esta canción eres tú, Ana, no Nancy Sinatra, y ya no estás aquí para poder escuchártela en tu fiesta de verano.

De repente, Spotify hace un giro musical con la banda de rock alternativo The Verve. “Tratando de llegar a fin de mes, eres un esclavo del dinero y luego mueres... Pero yo soy un millón de personas diferentes de un día para otro. ¿Alguna vez has estado deprimido?”. No sé qué decir ante el desgarro de la Sinfonía Dulce Amarga.

En este sentido, tampoco lo arregla mucho Queen con su rapsodia de ensueño. “¿Es esto la vida real?, ¿es solo fantasía? Atrapado en un derrumbe, no hay escape de la realidad”.

Debo de estar a punto con las palabras. Hago el recuento.

He llegado a 562. Me voy, cierro el chiringo, pero… suena In The Ghetto. Subidón total con Elvis. ¡Cómo cantaba el condenado! 578 palabras.

A mi amado Bruce lo dejo para otro día cuando, por falta de inspiración, el folio tenga que acudir en mi ayuda.