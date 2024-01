Un movimiento cívico transversal de ciudadanos alemanes ha surgido espontáneamente en diversas ciudades bajo el lema “Juntos contra la extrema derecha”. Según fuentes policiales, la pasada semana se congregaron cientos de miles de personas en Hamburgo, en Frankfurt, en Berlín, en Munich, en Colonia y en otras ciudades… Hubo más de 300.000 manifestantes el sábado y más de 200.000 el domingo Todo indica que la movilización no ha hecho más que empezar porque constantemente se agregan nuevos actores a la iniciativa: ONGs, clubes de toda índole, iglesias de diversas confesiones, partidos políticos, sindicatos…

La principal extrema derecha alemana es la organización “Alternativa para Alemania” (AfD), fundada en 2013 y acogida sobre todo por los alemanes orientales, se supone que a causa de la frustración producida por la lentitud con que la vieja Alemania Democrática ha ido alcanzando los niveles de riqueza y bienestar de la antigua República Federal tras la reunificación en 1991, dos años después de la caída del Muro de Berlín. En el 2014, AfD ingresó por primera vez en el Parlamento Europeo, al año siguiente entró en algunos parlamentos de los länder y en 2017 pasó a formar parte del Bundestag —la cámara baja— con el 12,6% de los votos. Detestada esta formación tanto por la derecha como por la izquierda democráticas, se ha extendido un potente cordón sanitario a su alrededor. Alguna iniciativa aislada de la CDU de colaborar con la AfD en el ámbito regional ha sido desautorizada con contundencia por los líderes nacionales. Pese a ello, AfD se ha alimentado de la pandemia —se adueñó del negacionismo frente a las vacunas— y más tarde de los sucesivos brotes de presión migratoria sobre Alemania, que hoy es su gran tema y su principal nutriente. Las encuestas aseguran que desde el pasado verano esta organización alcanza ya el 23 % del voto en las urnas.

La gran campaña actual contra la ultraderecha tiene su origen en un detonante mediático: el digital de investigación “Correctiv” —correctiv.org— ha informado de una reunión celebrada en Postdam en noviembre entre diversas formaciones ultra y neonazis a la que asistieron dirigentes de AfD y a la que acudió el extremista austríaco Martin Sellner, quien presentó un oscuro plan para expulsar de Alemania a millones de personas de origen extranjero que, aunque tuvieran adquirida la nacionalidad alemana, no encajaran en un concepto racista de limpieza étnica. La AfD no ha negado su asistencia al acto y apenas ha manifestado que no coincide con el plan de expulsión “tal como ha sido planteado”.

Es una magnífica noticia comprobar que la sociedad alemana está reaccionando ante una amenaza creciente, que asimismo ha aparecido en numerosos países europeos, en algunos de los cuales la normalización de su presencia es tan innegable como inquietante. Lluís Uría ha recordado recientemente que en el 2000, la entrada del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), con Jorg Haider a la cabeza, en el gobierno del país suscitó un gran escándalo y puso en guardia a toda la UE. Pero ha llovido mucho desde entonces y, como dice Uría, la ultraderecha es hoy en Europa “como una gigantesca ameba en proceso de fagocitar a las derechas tradicionales”. De hecho, gobierna en Italia, y en Francia será —según los sondeos— el primer partido en las elecciones europeas de junio, mientras en España VOX, escisión del PP, ya sobrepasa con holgura el 10% de los votos.

En Alemania existe una Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), ubicada en Colonia, dedicada al contraespionaje y al control de quienes conspiran contra el régimen constitucional. La historia de Alemania lo justifica, para tranquilidad de todos los europeos, y aunque nuestro sistema democrático proviene también de una dictadura, aquí no se ve la necesidad de un control de esta naturaleza, al margen de los que ya se han establecido con cobertura constitucional. Pero sí es preciso que permanezcamos vigilantes porque, aunque en el pluralismo sea muy lícito disentir, no resultaría aceptable el proselitismo de la violencia, o de la destrucción de los derechos humanos, o de la puesta en cuestión de la propia democracia. Juntos, hemos de estar vigilantes ante evidente amenaza.