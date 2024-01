Expectación por escuchar al violinista de 22 años, artista exclusivo Deutsche Grammophon, Daniel Lozakovich a los mandos del Stradivari de 1713 "ex Sancy" cedido por Louis Vuitton. Gracias a ese mecenazgo cultural de grandes fundaciones algunos podemos disfrutar de exposiciones fotográficas, oír grandes instrumentos o disfrutar de grandes auditorios, y ahí lo vuelvo a dejar. No se tiene la oportunidad de escuchar a artistas de este calibre y si no aumentan las aportaciones económicas, ahora le toca a la Xunta mover ficha, menos que ruedarán.

Obra única en la historia de la música este inmenso concierto para violín de Beethoven, única obra que se inicia con cuatro golpes de timbal, instrumento que se antojó esencial en toda esta velada en un omnipresente José Trigueros, que cambió la batuta para dirigir con las baquetas del timbal. Si alguien me pidiera definir a Lozakovich, diría que es un violinista pura sangre, de sonido bello, pulcro y definido en sus notas, con vibrato excesivamente rápido, lo que en ocasiones lo hace estar fuera de lugar, pero con un poso de violinista de los grandes.

El concierto en sí no pasará a la historia de nuestra ciudad como de los más grandes, la perfección que requiere este concierto lo hace ser uno de los más difíciles y estuvo pleno de desajustes e incomodidades entre solista y director. El maestro Gabel hizo llegar en muchas ocasiones tarde el acompañamiento rítmico y respuestas de la orquesta, a la que exceptuando el primer tutti de introducción no supo equilibrar ni "ecualizar" en ningún momento, sonando fuera de contexto, burda y sin control en esta primera parte.

Una OSG que tiró de oficio para seguir a un Lozakovich que eligió colocarse delante del podio, fuera de la orquesta, para sonar un poco más o liberarse del yugo orquestal y que ello tampoco ayudó a que el acompañamiento fuera más preciso. Lo mejor vino en las cadencias, donde los solistas sin el acompañamiento orquestal dan rienda suelta a su virtuosismo y se lucen. Lozakovich eligió las de Kreisler y fue ahí donde pudo dar rienda suelta a su maestría con el arco, fantasía musical y sonido, delicatesen esa melodía haciendo dobles cuerdas.

Muy aplaudido, nos obsequió con el adagio de la primera sonata de Bach. Siempre me maravilló el papel de los fagotes en el concierto de Beethoven y los fantásticos solos de esta noche de Steve Harriswangler nos hicieron recordar los de los mejores registros de esta obra. La interpretación de Chausson en la segunda parte resultó un antagonismo de la primera. Chorro sonoro, un Gabel convencido, con una idea magnífica y discurso sonoro que se adueñó de una basta densidad orquestal que conforma esta desconocida obra y a la que hizo lucir. Fantástico el metal liderado por el trompetista Manuel Álvarez en ese extraordinario coral final.