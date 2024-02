Putin, ¿un cínico y eufórico criminal?

Alexéi Navalni (47 años) era el opositor más temido por Putin. En 2020 fue víctima de un envenenamiento intencionado, pero pudo volar a Berlín en un avión medicalizado fletado por Angela Merkel. Tras su curación decidió volver a Moscú para seguir su lucha contra Putin. ¿Héroe? ¿Kamikaze? Fue detenido de inmediato y desde entonces ha vivido en varias prisiones. La última, en el círculo polar ártico, donde falleció el jueves “tras un breve paseo”. Sea cual sea la causa inmediata, la culpa es de Putin.

Para saber quién es Putin conviene recordar que fue el todopoderoso jefe del KGB soviético en la dictadura de la Alemania comunista y que ha dicho repetidas veces que “el colapso de la Unión Soviética fue la catástrofe más grande del siglo XX”. Es un ofendido y fanático nacionalista y puede creer que Ucrania es solo el primer paso hacia el imperio. Suecia y Finlandia son dos países pacifistas de tradición neutralista que hasta ahora no han querido entrar en la OTAN. La razón es que tras Ucrania se sienten más amenazados por Putin que por el Stalin de sus peores tiempos y desean la protección de la Alianza, cuyo artículo 5 promete defender con las armas a cualquier país miembro que sea atacado.

En las últimas semanas, Putin está dando muestras de creer que ya es el ganador. ¿Por qué? Porque el boicot occidental no ha funcionado lo suficiente y Rusia creció el año pasado más que la UE. Y la población no protesta, o lo hace poco. También porque cada vez son menos los que creen que Zelenski pueda reunificar Ucrania. Tal como van las cosas sobre el terreno la partición, de jure o de facto, es lo más probable. Y, además, el futuro de la ayuda occidental es problemático. Trump y sus republicanos están impidiendo en el Congreso la continuidad del apoyo militar americano y las encuestas dicen que el expresidente puede volver a la Casa Blanca. La semana pasada manifestó, con gran desparpajo, que le diría a Rusia que hiciera lo que le diera la gana con los países de la OTAN —muchos— que no cumplen su compromiso de subir los gastos de defensa al 2% del PIB. Alemania lo hará este año, por primera vez, junto a otros 17 países, pero España está en el 1% y no es una excepción. Son América y sus tropas quienes garantizan la seguridad europea desde la derrota del nazismo.