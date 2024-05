Financiación autonómica: hay que perseverar

Esta semana celebramos en Valencia las XI jornadas sobre financiación autonómica de RIFDE, una de las iniciativas que he puesto en marcha en mi vida y de la que me siento más orgulloso. Porque un país tan descentralizado como España necesita de un andamiaje adecuado para la cogobernanza, lo que necesariamente incluye foros técnicos de discusión entre responsables políticos y académicos de toda España. La Xunta de Galicia comparte esta visión desde hace ya quince años. Cinco conselleiros y conselleiras de Facenda lo han apoyado de forma consecutiva: José Ramón Fernández Antonio, Marta Fernández Currás, Elena Muñoz, Valeriano Martínez y Miguel Corgos. Valgan estas líneas para agradecerles su apoyo y reconocer su compromiso. Sentimientos que son especiales en el caso de Valeriano, porque ya no está con nosotros.

De los debates me quedo con cinco ideas. La primera es que lo más difícil va a ser el encaje de Cataluña. La Generalitat va a tener que reajustar sustancialmente su posición para que haya convergencia con el resto. Quizá con Illa de president sea factible. Me temo que con Puigdemont sea imposible. La segunda es que existe un amplio consenso sobre los problemas y las posibles soluciones. Pero necesitamos dos cosas. Ponerse de acuerdo en algunos aspectos distributivos como el grado de nivelación o la reestructuración de la deuda; y contar con cálculos independientes y serios de algunas cosas. Y esto me lleva a la tercera idea: contar con una oficina técnica solvente e independiente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sería un gran avance.

La cuarta idea es que tenemos que mejorar mucho las instituciones de cogobernanza. La buena noticia es que es posible sin tocar la Constitución. Quinto y final: los gallegos estamos ganando relevancia en el debate constructivo. Porque lideramos RIFDE, porque contamos con técnicos solventes como ha acreditado el programa y el desarrollo de las jornadas, y porque el conselleiro actual es el que más tiempo lleva en estos asuntos en el mapa autonómico y el que seguramente conoce mejor los entresijos del modelo y las vías de solución.