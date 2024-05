Asunta y Pescaíto

El género televisivo del true crime mejora cuanto más se aleja en el tiempo y en el espacio, cuanto más se adentra en la América profunda o en la remota Escandinavia, porque la realidad se parece más inocentemente a la ficción en la cabeza del espectador. Mantiene la misma cantidad de crimen con menos interferencias de la verdad conocida. En las series de crimen real las veleidades dramatizadoras de los guionistas luchan contra las exigencias económicas de los abogados de los implicados. Por eso antes de la primera imagen nos vienen a decir que cualquier parecido de los personajes de este crimen real con personas existentes es pura coincidencia. ¿Eh?

Detrás del true crimen están los sucesos periodísticos. Mucha gente los sigue para que el crimen les dé la razón en temer a todo y en desconfiar de todos. El repertorio básico del crimen está en la Biblia y la mayoría de los sucesos nunca han dejado de suceder, lo que choca con el principio del periodismo que da valor a lo nuevo. Esto último es lo que prefiero extraer. Hay un true crime sobre Asunta Basterra. Para mí, el caso nunca fue el policiaco de los padres asesinos sino el relato de terror de la niña que sabe que sus padres quieren matarla y nadie en el mundo la cree. No veo la serie porque, si trata esto, es más terrorífica de lo que puedo soportar y si no lo trata, no me interesa.

Hay planes para hacer serie con el niño Gabriel Cruz asesinado por Ana Julia Quezada, novia de su padre. El descubrimiento de ese crimen terrible y vulgar fue, a todo pesar imaginable, Patricia Ramírez, la madre del niño, un ser de una bondad y comprensión humana que dio una lección social de conducta ante el horror. Patricia se opone a que una serie se lucre con el asesinato de su hijo. Legalmente no puede pararlo: las sentencias son públicas y la libertad de expresión está en la Constitución. Está bien que así sea, pero no cuente conmigo para verla. Se lo debo a esa mujer.

