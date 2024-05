En nuestra lengua materna germinan con bastante generosidad refranes, máximas o sentencias populares que encierran el espíritu crítico, mordaz, irónico y no pocas veces profético, que emana de esta tierra y una vez fermentados por el habla popular obtienen un orujo que es su filosofía, su “retranca” y su inteligencia. Pues sí, ahora con la llegada de un multi-vertebrado “AVE” de la serie 106 modelo “Avril” (cuyo alias me hace rememorar el cinematográfico mito de “HAL” de la serie 9000) a la terminal de San Cristóbal, hace recordar y que se cumpla un viejo y profético adagio henchido de aguda ironía: “Había de vir”.

No es mi filosofía tener por doctrina el desagradecimiento pero para este acontecimiento, agasajos, lisonjas, homenajes o fotos… las mínimas porque, simplemente, este AVE híbrido trae dos décadas cumplidas de demora porque su llegada fue ya “comprometida” en la campaña electoral de julio de 2001 donde los que ganaron y los que perdieron prometieron que “todas las ciudades gallegas estarán conectadas por AVE con Madrid en menos de tres horas” (tal como he tenido la oportunidad de exponer en este diario hace exactamente 2 años: 4 de enero de 2022), recordando que una nueva promesa había sido rota. Además este debut es rácano e insuficiente en horarios, frecuencias y tiempos, dejando incluso los sábados sin servicio: 5 frecuencias/día fueron juramentadas por el hoy sonriente ministro Puente. Parte de esta precariedad, referida a los tiempos de viaje, trató de justificarla Renfe alegando, entre otros motivos, problemas de “fiabilidad” que sugieren abordar políticas de prudencia (¿debemos de leer entonces que de momento no son fiables?). El Sr. Sánchez Losada, coordinador ferroviario, parece no mostrarse de acuerdo con tal filosofía cuando afirma que “cuando los trenes entren en servicio ya llevarán un tiempo de pruebas para que tengan la fiabilidad precisa para hacer un servicio comercial”. Entonces…(¿?).

También he señalado en la precitada pasada fecha que quedan muchas obligaciones incumplidas como esencialmente es la conversión de nuestra red ferroviaria denominada “Eje Atlántico” en una estructura normalizada del S. XXI, abandonando de una vez el arcaico y obsoleto “ancho ibérico” que posibilite y potencie la circulación de todo tipo de trenes abriendo las puertas a otras compañías capaces de ofertar mejoras en calidades, tiempos y precios y posiblemente con un mayor interés, aunque sea económico, del que ha demostrado Adif por Galicia. Pero todavía es mucho más importante y exigible el escrupuloso mantenimiento de la infraestructura, tal como por los propios ferroviarios, además de viajeros, fue manifestado en el curso del año 2021, cuando se denunció que por falta de mantenimiento en las vías se aminoraba la velocidad provocando retrasos en los horarios preestablecidos. ¿Será ésta la verdadera “fiabilidad”? Lo auténticamente grave es que pudiéramos estar en la antesala de otro terrible accidente.

Hasta que ese momento llegue no podremos decir que tenemos un “AVE” normalizado.

Y en un capítulo aparte merece que se denuncie la desidia y menosprecio que gobiernos anteriores y presente, así como Renfe (operadora y propietaria de los trenes) y la Adif (propietaria y gestora de las infraestructuras) manifiestan por los servicios de Cercanías, ignorando los núcleos metropolitanos de A Coruña y Vigo haciendo que sean las únicas áreas españolas que carecen de este servicio, teniendo como triste estandarte la tercermundista línea A Coruña-Ferrol. De esto debería tomar buen apunte el BNG al constatar que su pacto de investidura con el Sr. Sánchez, sobre esta temática, no es más que letra muerta.

Bien claro está que otras comunidades no lo consentirían.

Pero también es verdad que, viendo la otra cara de la moneda (aunque un tanto deslustrada), ahora asistimos a la realidad de que tras decenas de aplazamientos, cientos de evasivas, y no pocos embustes, ha llegado el articulado “Avril”. Démosle pues la bienvenida, pero que nadie olvide que es preciso contar con las suficientes unidades para hacer que esta línea se muestre eficiente y atractiva para el usuario.

Bueno pues, aunque con un retraso de 23 años, un espécimen de “AVE” llegó a San Cristóbal: “Había de vir… e veu” .