Una isla sin turistas

¿Una?, al parecer hay varias. Curioso, nadie las habita. Tras descubrir donde se encuentran, fácil podrían representar la típica imagen de arena, palmeras, aguas cristalinas… (y chicas en bikini, como las que pueblan las marquesinas desde mediados de mes, gracias a una conocida marca de bañadores). Islotes endebles formados por la acumulación de deshechos. No, no son de las que brotan tras la refriega de unas placas tectónicas. Es basura nadando entre las olas. Minúsculos pedacitos conforman estos vertederos globales en alta mar. Tras vagar durante años, miles de millas, los envases, bolsas, redes, botellas y mil artilugios fabricados a base de poliestireno, polietileno y demás familia, acaban descompuestos en eso: una sopa tóxica a la deriva. Al norte del pacífico, entre California y Hawaii, se encuentra la mayor, gigantesca; pero nuestro afán —y las corrientes— van haciéndoles hueco en el resto de océanos.

Cualquier día, caminando a la orilla del mar, —temiendo las imprevisibles nubes primaverales— podemos dejarnos llevar desde la costa mexicana hasta las Islas Británicas sin movernos, por ejemplo, de Cabo Home en Cangas. Igual que el fuel del Prestige partió de enfrente de las Cíes para chapapotear la Bretaña Francesa, la corriente del Golfo acerca a la playa de Melide tapones y envoltorios en los que aún se puede leer con sorpresa “Hecho en México” o “Made in U.K.”. Solo unos cuantos, exacto, porque en el volumen está la amenaza. Unas bolitas, pequeñas como pedacitos de concha, nada importunan. Botellas, neumáticos y botas naranjas —desparejadas— ya son otro cantar. Molestan más. Aún así, es como todo, hasta que no te toque de cerca seguirá siendo el problema de otros. Sin olvidar que en la isla sin turistas no, pero aquí el camión municipal pasará diligente, antes de recibir a los veraneantes, para liquidar esas incomodidades.

Este año, siguiendo los dictados del sensacionalista The Sun —el periódico más vendido del Reino Unido— que recomienda Galicia como destino ideal y con ¡bebida barata!, es probable que muchos british se acerquen por aquello de confirmar cuánto hay de cierto en los consejos del diario. Los entiendo, más todavía, al reparar en las manifestaciones y protestas contra el turismo masivo que Canarias, Mallorca, Ibiza o Barcelona han empezado a ejecutar con ritmo constante. Claro, The Sun también se hace eco. Por ello, pensarán los ingleses, para qué meterse en follones teniendo una tierra tranquila, soleada (cada año más) y con mucho albariño a precios de cosechero. Otra opción sería recomendarles el Pacífico y montarles la fiesta en esas islas de pega, pues algo habrá que hacer con tanto viajero y tanto desperdicio flotante. Eso si, mientras Elon Musk lo proyecta, les dejaremos Galicia.

