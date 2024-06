Las hermanas Kendall y Kylie Jenner beben Estrella Galicia

Las hermanas Jenner, con Estrella Galicia / LOC

Las hermanas Kendall y Kylie Jenner suman millones de seguidores en sus redes sociales, así que es difícil no saber sus escapadas, fiestas y gustos. O lo que ellas quieren mostrar, claro. Estos días viajaron hasta Palma de Mallorca para disfrutar de las playas bañadas por el Mediterráneo antes de que llegue el verano y el boom de turistas. Las medias hermanas del archiconocido clan de las Kardashian publicaron fotos en un barco y vídeos de los arenales que visitaron, pero también uno cantando en el coche que no pasa desapercibido, pues salen bebiendo cerveza Estrella Galicia. Una pasión compartida por muchos en estas tierras. Los mensajes no tardaron en aparecer en el Instagram de Kendall y muchos le dijeron que había tomado una buena decisión al disfrutar de ese manjar líquido con sello coruñés.