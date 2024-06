Que no nos vendan humo

Uno de los escollos asociados a muchas de nuestras cuitas es la existencia de una poderosa industria, detrás de tales problemáticas, que gana dinero a espuertas con sus operaciones en tal ámbito. Así, en las guerras hay quien forja fortunas verdaderamente fabulosas, y de la misma manera acontece con muchas actividades asociadas a oscuras aristas de la praxis humana. Lo mismo ocurre con el tabaco, del que sabemos por activa y por pasiva que daña la salud hasta límites insospechados hace poco tiempo. Y sí, en relación a ese peligroso agente oncogénico también existe una industria que a su cultivo, preparación y comercialización se dedica, y además con un agravante. Y es que en este caso el propio Estado -o sea, todos nosotros y nosotras- es arte y parte. Por un lado, está alineado claramente con la prevención del tabaquismo y con la lucha contra las enfermedades por él provocadas pero, por otro, mantiene una jugosa línea de recaudación de impuestos especiales -al igual que con el alcohol- que le permite ingresar un monto de dinero adicional nada despreciable. Creo que, algún día, esa ambivalencia tiene que romperse, de forma que se llegue a renunciar a tal forma de apoyo a la financiación del gasto público, en aras de una mejor salud colectiva...

Y esta que he bosquejado en el primer párrafo es la reflexión principal que se me viene a la cabeza cuando pienso en el tabaco, en el tabaquismo y en todo lo que nos ha traído después de años de consumo exacerbado del mismo y de un estado de la cuestión en el que la persona que disentía, como yo, era literalmente un marciano. El tabaco mata y ha matado siempre, pero además mata mal. Mata “a poquitos”, a través de enfermedades crueles y que, literalmente, ha asfixiado a muchos de los nuestros. Menos mal que, a golpe de muerte y destrucción, parece que los poderes públicos van entrando por el aro de señalar a tan despiadado asesino y que, paulatinamente, van poniéndole coto...

Pues aquí me pillan ustedes, pensando en el tabaco y sus funestas consecuencias, porque no en vano ayer mismo -31 de mayo- celebramos una nueva edición del “Día Mundial Sin Tabaco”, como viene haciéndose desde 1987. Una jornada concebida para informar de los peligros que supone su consumo, pero también de una tradicionalmente muy agresiva línea comercial por parte de las empresas del sector, las actividades de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el tabaquismo y sobre qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, protegiendo asimismo a las futuras generaciones.

Todo ello a mí me parece crucial, de un interés máximo. Ya les he contado muchas veces que, sin haber fumado ni haber probado siquiera un cigarrillo nunca, crecí en un ambiente de tabaco y tabaquismo durante muchos años, en lo que es quizá el único “pero” que le tengo que reprochar a una familia cariñosa y mágica. El tabaco, además, me ha arrebatado de golpe a seres muy queridos, y he vivido cerca de mí las consecuencias de su adicción. Lejos quedan, por suerte, los tiempos en que el profesor en clase fumaba, el médico en su consulta también, en los que un bar o un restaurante llegaban a convertirse en insoportables por la misma causa y en los que cualquier oficina era, sobre todo, una nube insoportable de humo de tabaco que a algunas personas nos destrozaba los ojos y la garganta. Porque del tabaco no solamente debemos esperar sus poderosos efectos letales, sino mucho más. Y nada bueno...

Dice la Organización Mundial de la Salud que el consumo de tabaco es la principal epidemia que se puede prevenir a la que se enfrenta el ámbito sanitario. Por eso es tan importante la actividad preventiva, muy ligada a la educación en el sentido más amplio posible. Las familias, en primer lugar, pero también los educadores en ámbitos reglados y no reglados son el factor clave de éxito más importante para que las generaciones más jóvenes incorporen una idea negativa o no sobre el tabaco, no cayendo o sí en sus redes. Por eso desde hace años me dedico allá donde puedo, pasito a pasito y sin demasiado ruido, a divulgar las consecuencias letales del tabaco y del tabaquismo. Ojalá a alguien le haya servido para pensárselo dos veces y no abrir una puerta que siempre es difícil cerrar.

Porque salir del tabaco es difícil. Muy difícil incluso a veces. Es una cuestión química, que tiene que ver con neurotransmisores y sustancias orgánicas muy parecidas a ellos y presentes -además de muchos otros compuestos nocivos- en los cigarrillos. Por eso no se debe demonizar a la persona fumadora, ni menoscabar sus derechos. Simplemente informarle, tratar de convencerle y, en su caso, acompañarle en el camino de dejarlo. Una transición que no es de rosas, ni mucho menos, pero que lleva indefectiblemente a una vida mejor y, en muchos de los casos, seguramente más larga...

Por un mundo donde el tabaco quede relegado a un uso individual, bien informado, que no dañe a los demás.