Luís Seoane: a carta como estratexia de identidade

A consideración da correspondencia epistolar como un intercambio entre amigos ausentes, como continuación dunha conversa, idea atribuída a Erasmo, segue a ser aceptada hoxe despois de transcorridos cinco séculos.

Explícase así que fosen emigrantes e soldados os que popularizaron a partir do século XIX esta forma de comunicación que ten moito de terapia e de loita contra o esquecemento. Pero no caso de Luís Seoane a estas motivacións comúns témoslle que engadir á súa correspondencia unha función singular pois empregouna como medio para defender a súa identidade persoal e conquistar a liberdade para Galicia.

As máis de 2500 cartas conservadas de Luís Seoane, sen perder o seu carácter reservado e íntimo, propio do xénero, teñen sempre un interese metaepistolar, reflexións e debates que sempre encaran a súa condición de expulsado dunha cultura á que non quere renunciar. A súa condición de exiliado durante a maior parte da súa vida obrigouno a “improvisarse” como arxentino pero sen renunciar a Galicia.

Probablemente unha proba expresiva da defensa epistolar da súa identidade galega por parte de Seoane témola no carteo con Isaac Díaz Pardo. Entre as 332 cartas que intercambian entre 1956 e 1978, cincuenta e catro aluden á fundación do Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside. As bases ideolóxicas nas que se asenta non ofrecen dúbidas: recuperar para Galicia os pintores e artistas renovadores que defenderon e creron nunha estética nacional, Maside, Colmeiro, Souto, Laxeiro etc., a partir dos presupostos ideolóxicos de Castelao. A arte, dille a Isaac, é un instrumento de loita para recuperar o diálogo que todo pintor establece co seu pobo e Galicia ten que recuperar aos artistas que defenderon a súa personalidade histórica. Na mesma liña defende que o idioma pertence aos escritores e ao pobo que o fala e non aos filólogos e historiadores do mesmo que o someten a normas arbitrarias.

Non se resigna Seoane a que a obra dos artistas e intelectuais galegos quede incomunicada dos problemas do pobo cando non ten outro obxectivo que defender os seus valores. Ademais de compartir e debater esta concepción da arte, Isaac proporciona os medios materiais para facer posible a restauración proposta polo Museo “aturando” unha burguesía que vive de costas ao seu país.

O Museo concebido e fundado, inaugurado en 1970, non está destinado a ser un depósito de obras, mantiña unha liña pedagóxica activa con proxeccións de cine e documentais históricos, conferencias e exposicións itinerantes que pretendían rescatar das gadoupas do franquismo a visión dunha Galicia sumisa e silenciosa. Toda a obra teórica, ensaística e literaria de Seoane quere ser ilustración verbal da súa pintura ata tal punto que expresa esa simbiose ao servizo de Galicia identificándose coa figura do miniaturista medieval a quen Seoane dedicou numerosos poemas e figuracións. Semella ceder a responsabilidade narrativa da nación a miniaturistas e pintores que aparecen en todas as súas obras ocupando lugares de preferencia, sempre visibilizando o país.

Non adoita falarse do estilo epistolar máis que para referírmonos á utilización da estrutura da carta na novela ou no ensaio. Non obstante nas cartas de Seoane, cando fala de Galicia, da súa identidade e da súa dignidade, cúbrese cunha especie de manto sacralizador e solemne, un ton sentencioso destinado a protexer a identidade da súa terra. Non todos entenderon, como moi ben comprendeu Isaac, este Seoane carismático e mesiánico.

Foi o escritor bonaerense Mujica Lainez quen, representando a outros moitos intelectuais arxentinos, corresponsais de Seoane, o que mellor acertou a definir a aureola do noso intelectual: Achegarse a el [Seoane] é como aproximarse á mornura das enormes cociñas da súa Galicia ancestral, un lume que tilla, quenta, arrecende, que dá vida, que nunca dana.