Vivir de rider’

Hainos que viven de rentas e quenes viven de rider. Ser, non é o mesmo, aínda que soe parecido. As rendas son ese extra que chega sen moito esforzo e os riders son aqueles que se aplican á vida con moita forza. Tempo atrás eran mensaxeiros, repartidores, tamén mozos dos recados. Co nome en inglés seguen sendo os mesmos, tan iguales como a nómina a final de mes —sen aumentar, a pesar da inflación—, eso si, lucindo certa distinción, porque nunca foi o mesmo ser xinete que distribuidor.

Riders son quenes te entregan a comida na casa, xa lista para zampar, sen pasar por enleados trámites culinarios. Son a ponte entre a baixada de zucre que te impide pensar con claridade e o subidón de glucosa que te activa o resto da xornada. En resumidas contas, resolvenche a papeleta. Xente seria e traballadora! E por algo son os teus brazos e pernas. Se existen estes pilotos suicidas é porque o resto somos —nalgunhas ocasións— incapaces de mercar no súper ou ir á praza de abastos. Temos anulada esa parte do cerebro que selecciona verduras de tempada, carnes e peixes, coloca a auga a ferver ou a tixola ao lume, e logo elabora rustridos. Culpa deles non é. De boa gaña estarían nun choio de 8 a 16, —e pedindo comida a domicilio— no canto de agardar con certa desesperación, e ollando para o móbil, se entra un novo servizo (un novo ingreso). Porque esa é outra, que son? Ben mirado, estes traballadores son una sombra incómoda, nin pertencen ao restaurante nen tampouco á plataforma a onde se fan os pedidos porque a pesar desa Lei Rider moitas empresas continúan a telos como autónomos ou subcontratados a unha empresa de transporte. Outros case se ven obrigados á fórmula do traballo por conta propia, para deste xeito compatibilizar varias compañías ao mesmo tempo. Que esa é outra, a precariedade deste sector e as baixas remuneracións son habituais, así que toca pluriemprego.

Ao xantar e na cea vanse achegando ás casas de comida e aos garitos fast food, cas súas risas e coloreando a rúa. Alí perto, catro ou cinco riders aparcan bicis, patíns, algunha moto, e —sen perder de vista as notificacións do teléfono— conversan da vida. Con certeza, esta semana parolarían dese impresentable que aproveitando a desesperación, ía enganchando “sen papeis” aos que tiña repartindo de luns a sábado, en xornadas de 16 horas, sen vacacións nen alta na seguridade social.

Señores de Amazon, Just Eat, Seur, Glovo, Uber Eats, Telepizza... isto seguro que a vostedes xamais lles aconteceu, verdade? É máis, como sentencia Manquiña en Airbarg: “la duda ofende”.

