Entre el “NON” y el “OUF”

En 2002, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Francia vivió un auténtico terremoto político. Jean-Marie Le Pen conseguía pasar a la segunda vuelta, a muy pocos puntos de diferencia del candidato de la derecha Jacques Chirac y con una ventaja de décimas sobre el tristón socialista Lionel Jospin. Fue un cataclismo que se reflejó enseguida en las portadas de los periódicos. Libération, por ejemplo, abría el 22 de abril con una foto a toda página de Le Pen y con unas letras de cuerpo gigantesco que decían simplemente “NON”. En toda la historia de la V República, nunca había estado tan cerca la posibilidad de un presidente ultraderechista. El país se movilizó de tal modo (un frente común de todos los demás partidos a favor de un candidato de pasado oscuro, pero emblema obligado por las circunstancias, entonces, de los valores democráticos) que la victoria final de Chirac fue descomunal, nunca vista: un 82% de votos a favor. El mismo diario progresista titulaba el 6 de mayo, con un tamaño de letras similar al anterior: “OUF”, con un Le Pen de espaldas que se alejaba del Elíseo. Era un signo de sosiego después del susto monumental. Después, volvió una cierta normalidad de bipartidismo a la francesa, hasta que la hija de Le Pen, en 2017 y 2022, recogió la herencia del padre y también se plantó en la segunda vuelta definitiva, en plena decadencia de las izquierdas. Perdió, pero, sin esa inmensa ola republicana de 2002 en contra, los resultados no fueron tan oceánicos.

Ahora, Francia vuelve a temblar, pero el ambiente ya no es el de entonces. Con un Macron que no puede rehacer ese estallido (seguramente ya no es viable una alternativa multipartidista, heterogénea, pero efectiva), renace un Frente Popular con ecos de los primeros años del siglo XX, y se vislumbra la consolidación definitiva de una extrema derecha, que lo es a pesar de los maquillajes. Entre el “NON” tajante y el “OUF” aliviado, un posible “MAIS OUI” se instala en un hexágono inmerso en un vuelo que atraviesa múltiples turbulencias.

