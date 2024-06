Digno de saberse

¿Cuántos curas hay en España? ¿Cómo vamos de bautizos al año, que es la inscripción, por decirlo así, en el capítulo de creyentes? ¿Aumentamos o retrocedemos? Nunca me lo había planteado hasta que un buen día, esperando a un colega, cogí el folleto Por Tantos en el acceso a la iglesia de Santa Cruz, de Oleiros (A Coruña) y me enteré que todas estas preguntas, y muchas más sobre el hecho religioso, referido siempre a la Iglesia Católica, tienen respuesta porque existe una Oficina de Transparencia de CEE (Conferencia Episcopal Española). Así supe que, por datos de 2022, en España había en esa fecha 15.669 sacerdotes, más 32.967 entre religiosas y religiosos; que en ese año se bautizaron 159.129 almas y hubo 171.494 primeras comuniones, etc. A nivel nacional no me aclaré si aumentamos o no en España, pero a nivel mundial está certificado que crece el número de católicos en el globo.

Aparte de lo espiritual en cada individuo que es difícil de cuantificar, sí conocemos en cambio lo que la Iglesia hace atendiendo a emigrantes y refugiados, cuántas chicas se beneficiaron en los centros de promoción de la mujer, y mil cosas más de ayuda que la Iglesia mantiene con los ingresos que consigue si marcamos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.