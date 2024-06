El día que la ceguera desaparezca

Escribo a uno de nuestros grandes sabios, Mateo Valero. Le pido al director del Barcelona Supercomputing Center una pregunta para otro gran sabio: Tadeo Kanade, el gran inventor de la cirugía a distancia y la visión artificial, profesor de Informática y Robótica de la Universidad Carnegie Mellon (EEUU). A él se deben algunas de las grandes innovaciones tecnológicas de los últimos treinta años. Desde el coche autónomo hasta las retransmisiones deportivas de 360 grados y el reconocimiento facial por ordenador. Kanade ha sido uno de los premiados por la Fundación BBVA en los galardones Frontera del Conocimiento que se repartieron en Bilbao el jueves. Me conceden veinte minutos para conversar con él. Empiezo en una de las salas de la Fundación BBVA en Bilbao y acabo en un coche que lleva al sabio a una de las reuniones de su apretada agenda.

“Pregúntale si algún día la inteligencia artificial, mediante el uso de la cirugía, será capaz de acabar con la ceguera”, me responde Valero. Tal cual, es la primera pregunta que le hago, citando al director del supercomputador. Kanade sonríe de oreja a oreja, piensa unos segundos y empieza una breve disertación sobre cómo puede generarse la visión artificial si se logra captar los sistemas neuronales y etcétera. Sí, en definitiva, es la respuesta. ¿Cuándo?, pregunto seguidamente. Aquí Kanade es prudente: “No me gusta realizar pronósticos temporales. Llevamos mucho tiempo vaticinando que algún día esta posibilidad podrá ocurrir”. Teniendo en cuenta los avances exponenciales a nivel tecnológico de los últimos años, el mañana está más cerca. Trabajos preliminares auguran lo mejor.

Que la ceguera desaparezca no es una quimera. Como tampoco lo será que un día ya los coches vayan solos finalmente o que podamos ver a través de las paredes gracias a nuevos descubrimientos ópticos. Aquello que hasta hace cuatro días considerábamos ciencia ficción va convirtiéndose en realidad.

El gran interrogante es cómo cada país irá registrando y regularizando estos procesos y aquí es donde Kanade frunce el ceño y no descubre nada que no sepamos: estamos en manos de los políticos. Y no todos los políticos, ni sus capacidades, intereses e ideologías, son los mismos. Establecer las reglas desde la política, a niveles nacionales e internacionales, afecta tanto a los progresos tecnológicos como a los criterios comunes de defensa del planeta y de sus recursos. En otra conversación, el profesor Partha Dasgupta, premio de Economía, Finanzas y Gestión de empresas, ha estudiado la relevancia de defender y preservar los recursos ecológicos del planeta. Pero ¿cómo hacerlo, cuando el 80% de los grandes territorios forestales dependen de regímenes a quienes el cuidado del medio ambiente no es su prioridad? Su respuesta: generar un fondo de ayuda internacional ecológico y esperar que las políticas sean comunes y transparentes. De la ciencia a la política ficción.