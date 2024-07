¿Cooperamos?

Tengan ustedes un muy buen día de verano. Nublado, muy probablemente, según nos indicaba la predicción a la hora de escribir estas líneas. Con un 33% de probabilidad de precipitación, un esperado 59% de humedad y con un viento de 19 km/h. Para no hacer demasiada sangre con las cosas de los meteoros en verano, lo que siempre levanta ampollas, no entraré en escribir de forma explícita aquí mi satisfacción —uyyysss, lo he hecho— por seguir disfrutando de un tiempo agradable y, sobre todo, vivible. Perdónenme pero, oigan, tuve que desplazarme alguno de estos días a la zona sur de Galicia y… ¡¡llegaron a los 32º!! Un horror, ¿no les parece? En cualquier caso, disfruten ustedes de lo que venga… Ya saben que en el equilibrio está la virtud y que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita… Apliquen esto último a la temperatura de estos días y… disfruten ustedes del verano. Sea el que sea, porque es el que es…

Dicho esto, y corriendo un tupido velo sobre el tiempo meteorológico y sus inclemencias, al menos por hoy, déjenme que les diga que hoy es un día para mí bonito, con una celebración que me ha llamado siempre la atención. Y es que el primer sábado de julio, formalmente desde 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas dedica esta jornada a las cooperativas, en su Día Internacional. Un evento señalado, que involucra a muchas personas en el mundo, y que tiene un precedente menos oficial ya desde 1923, año desde el que tal jornada mundial venía celebrándose.

Una cooperativa, como saben, es una asociación de personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática, con una gestión orientada a la búsqueda del interés común de todos los socios en un contexto económico, social y cultural. En comparación con otras formas de gestión, las cooperativas tienden a ser más sostenibles en el tiempo, porque hay más personas involucradas en su hipotético éxito o fracaso. Además, fomentan más la igualdad, propiciando una menor brecha socioeconómica entre las posiciones más altas y más bajas en las mismas. En las cooperativas, además, el desarrollo social, económico y cultural de todos sus socios es la prioridad, con una mayor asunción del bien común como objetivo primordial.

Se dice que la primera cooperativa registrada lo fue en 1761, en Fenwick (Escocia), en el sector de las hilanderas. Y la primera empresa cooperativa moderna la formaron en Rochdale un grupo de casi treinta artesanos que hasta entonces trabajaban en las fábricas de algodón. Trabajadores que pensaron que, con tal cambio, mejorarían las hasta entonces muy difíciles condiciones económicas por sus bajos salarios. Algo en lo que acertaron plenamente y que se traslada hasta hoy. Porque no cabe duda de que el movimiento cooperativista es en este momento uno de los modelos económicos que más aportan a la justicia social. Una realidad para cerca de 300 millones de personas en el mundo, que debería ser replicada aún mucho más.

Tuve la suerte de conocer grandes cooperativas y cooperativistas en distintos lugares del mundo. Y si digo grandes no me refiero ni a volumen de facturación ni de beneficio, aunque en algunos casos también fuese así. Me refiero a grandes a nivel de su impacto en el grupo social en que se sustentan, con un enorme beneficio sobre el colectivo y sus oportunidades. Organizaciones cooperativistas como Guayab, en Guatemala, cuyo café y otros insumos del campo verdaderamente promovían las vidas de las personas. O como la unión de cooperativas El Ceibo, en Bolivia, con un cacao de primerísima calidad, que ha supuesto un antes y un después en las oportunidades de tal grupo humano, formado por cincuenta cooperativas.

En España también hay grandes ejemplos de cooperativismo. ¿Les suena el grupo Mondragón? Quizá si no conocen la matriz, un gigante de más de cien cooperativas independientes, sí estén mucho más familiarizados con su marca de distribución Eroski, con sus bicicletas Orbea o sus electrodomésticos Fagor. Una entidad que parece ser un exitoso grupo de empresas, aunque sus pilares se fundamentan en una organización democrática de 70.000 personas, con amplios canales de promoción humana y de desarrollo social. Pero no están solos… En nuestro país existen unas 17.000 cooperativas de trabajo, generalmente especializadas y que apuestan por un trabajo colaborativo de calidad. ¿Les suena Covirán? Pues más de lo mismo, una cooperativa de detallistas dedicada a la distribución alimentaria y una de las empresas más importantes de la economía social española y portuguesa, con una larga trayectoria, desde 1961 hasta hoy. Segunda posición en el sector por número de supermercados, por cierto, con más de 2.730. ¡Fenomenal! Un último apunte, porque hablando de cooperativismo hay que mencionar también el exitoso proyecto social de La Fageda, donde tal forma jurídica está también presente. Menos conocido por aquí, por lo perecedero de unos increíbles productos más orientados a un mercado más local, vale mucho, mucho, la pena… Y, si no, que se lo pregunten a Cristóbal Colón…

Cooperemos, queridos y queridas, que en el trabajo cooperativo y colaborativo siempre hay un enorme valor añadido. ¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas y el cooperativismo!

Suscríbete para seguir leyendo