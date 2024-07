Los coruñeses, rehenes del conflicto de la basura

Por desgracia, los coruñeses ya se están acostumbrando a que, de cuando en cuando, responsables sindicales del servicio de recogida de basuras los conviertan en rehenes para conseguir sus reivindicaciones. Sucede desde 2013 y es lo que está sucediendo ahora mismo. Hay una huelga intermitente que comenzó el 24 de junio (coincidiendo con la celebración de San Juan) y que siguió programada para los sábados y martes, además de los días 8, 9, 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de este mes y con la amenaza de que la movilización se acabe por convertir en indefinida a partir del próximo mes de agosto.

Evidentemente, los trabajadores están plenamente autorizados a usar el derecho a la huelga para intentar lograr sus reivindicaciones, pero ese ejercicio ha de ser siempre responsable y sin colisionar con los derechos básicos, igualmente legítimos, del conjunto de los coruñeses.

Según el portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo, del STL, lo único que piden es que la empresa cumpla el pliego de la concesión en lo que respecta a plantillas y condiciones de trabajo. Sin embargo, esa versión del sindicato mayoritario no coincide con la de otras fuentes sindicales, que aseguran que la principal reivindicación del STL y del líder de la organización, Miguel Ángel Sánchez, es que se haga indefinidas a la delegada sindical y a una trabajadora y que se contrate a otras dos personas de modo temporal. Y todo esto sabiendo que hay un proceso judicial abierto contra los cabecillas del STL, a los que se les investiga por fraude, estafa, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales después de que se destapara que, supuestamente, cobraban una mordida a los trabajadores a los que conseguían trabajo.

El pasado jueves, el pleno municipal analizó la situación y el grupo de Gobierno recibió el apoyo explícito del Partido Popular y del Bloque para que tome las medidas necesarias para acabar con esta situación. Una circunstancia que se agrava cada día que pasa ya que, a los inconvenientes que provocan las toneladas de basura que hay acumuladas en las aceras, haciendo prácticamente imposible el paso en algunas de ellas, hay que sumarle ahora los incendios espontáneos de contenedores por toda la ciudad y de modo simultáneo. Una situación que provocó que en la madrugada del jueves todos los efectivos de los bomberos de la ciudad tuvieran que dedicar sus esfuerzos a extinguir los colectores, dejando la base sin personal para cubrir una posible actuación urgente.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ya advirtió el pasado miércoles que el Ayuntamiento hará lo que tenga que hacer para que la concesionaria recoja los restos y no descartó ninguna medida por drástica que sea. Para Rey, la situación que se puede ver todos los días en las calles de A Coruña demuestra que no se están cumpliendo los servicios mínimos fijados. De ahí que ya se está estudiando una posible declaración de emergencia sanitaria en la ciudad. El Real Decreto Ley sobre Relaciones de Trabajo establece que no se puede sustituir a los huelguistas, pero sí contempla la excepción ante el “incumplimiento de obligaciones” como los servicios mínimos.

En todo caso, lo que resulta inadmisible es que se utilice a la ciudadanía como sufridora y rehén de un conflicto de la basura llevado al límite con un derecho a huelga al que recurre el sindicato convocante que no puede ni debe colisionar con derechos básicos del conjunto de los ciudadanos.