Vox planta al PP: una buena noticia

Ataco, queridos y queridas, con una frase directa, a continuación, que tratará de contener la tesis principal de este artículo de hoy. Ahí va: Desde mi punto de vista, la anunciada crisis entre el PP y Vox después de que el primero de esos partidos diese por buena la propuesta del Gobierno para el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, es una buena noticia. Y es que creo que la decisión comunicada este jueves por Santiago Abascal de que su partido da por rotos sus acuerdos autonómicos con el PP ayudará a frenar la reciente deriva de este último partido, preocupante en lo referido a derechos humanos y libertades. ¿Están ustedes de acuerdo? Ya me dirán...

Y es que, desde mi punto de vista el Partido Popular había asumido, con los referidos pactos, una labor de blanqueo de la ultraderecha que, así, quedaría desactivada. Y reitero que esto es bueno, porque las ideas esgrimidas de forma recurrente por la formación que hoy rompe los pactos son, directamente, contrarias a los derechos humanos. Identificar inmigración y delincuencia no es sólo pobre conceptualmente, sino éticamente reprobable. Muy reprobable y, sobre todo, incierto.

Otros artículos de José Luis Quintela Julián Shikamoo, construir en positivo ¿Pobre de mí? Shikamoo, construir en positivo ¿Cooperamos? Shikamoo, construir en positivo Los frescos del barrio

Nuestra sociedad, particularmente la gallega, tiene en la inmigración el único fenómeno que puede revertir, aunque sea sólo en parte, una pirámide poblacional invertida con un crecimiento vegetativo autóctono fuertemente negativo. Con tales mimbres, los gallegos y las gallegas estaríamos abocados al fracaso más absoluto que se conoce: la muerte de nuestro grupo humano por incomparecencia. Sí, los hijos e hijas que tendríamos que haber tenido, simplemente, no están. Llámenle ustedes como quieran y busquen en su etiología cuestiones económicas o sociales, pero la realidad es esa. Y sólo con un flujo continuado de población procedente de otros lugares del mundo podemos aspirar a un escenario de continuidad, de éxito en tanto que pervivencia de nuestra cultura y nuestro legado. Con una cierta mezcla, sí, pero la misma enriquece. Y genéticamente ya saben que, si conseguimos que la descendencia sea lo más cruzada posible, el resultado también será óptimo en términos de un menor afloramiento de genes recesivos por un mayor nivel de consanguineidad... Pero, además de todo ello, tratar de poner puertas al campo basadas en lo administrativo a la legítima búsqueda de las personas de una vida mejor es, como poco, inútil...

Otra cosa es cómo se hagan las cosas... Ya saben, si me siguen por aquí, que soy de los que creen que acceder a una nueva vida en otro lugar donde la protección a los derechos humanos es mayor implica su asunción sin ningún tipo de ambigüedad. Trabajar con los que llegan y con el conjunto de la población valores tendentes a fomentar valores de respeto universal sin fisuras es, para mí, la prioridad. Valores que unan, que no separen, y que den oportunidades a todas las personas, sin discriminarlas por razón de sexo, género, orientación sexual, raza, el hecho de profesar una, otra o ninguna confesión religiosa o cualquier otra característica de índole personal. Las personas inmigrantes y las nativas han de entender esto como valor irrenunciable de una sociedad en marcha que, a base de aprender de sus fracasos, ha llegado a un punto que no puede tener vuelta atrás.

La posición de Vox y su órbita con la inmigración y, en particular, con los menores inmigrantes no acompañados no es aceptable. Pero no porque yo lo diga (mera opinión) sino por su choque con tales derechos básicos inalienables. Por eso si la razón de su ruptura con el Partido Popular es el acuerdo de este partido con el Gobierno para, a la postre, organizar mejor tal flujo de personas, esto es bueno. Dice mucho a favor del Partido Popular -por fin, después de su paulatino giro hacia el pozo del extremismo en los últimos tiempos-, y muy poco a favor de Vox, retratando a cada uno en su lugar. Que cada palo aguante su vela. Los menores inmigrantes son, ante todo, personas. Individuos con historias únicas e irrepetibles, como cada uno de nosotros y nosotras, a los que hay que acompañar en su periplo vital y que, significan, de alguna manera, nuestra esperanza. Sí, la de un futuro que, solos y por lo que sea, no somos capaces de labrarnos. ¿Es que no se dan cuenta que el momento demográfico “per se” de nuestra comunidad e incluso de nuestro país es dramático? Necesitamos personas, que quieran construir una sociedad amplia, sin tópicos, inclusiva y honesta consigo misma.

La educación, en esto como en casi todo, es el pilar básico sobre el que esta realidad se tiene que asentar para que tenga posibilidades de acabar bien. Y ahí... ¡ay! Pero eso, sobre lo que hablamos muchas veces aquí también, ya es harina de otro costal... De otra columna de verano...

¡Cuídense! Sean felices... ¡Vivan la diversidad en el respeto y el respeto a dicha diversidad!

Suscríbete para seguir leyendo