Pedro Piqueras solo sabe nadar de espalda

En el programa Ilustres ignorantes (M+) han invitado a Pedro Piqueras. Ahora que está jubilado le han pedido que cuente cual es su relación con el agua, ya sea en piscina o en el mar, y qué tipo de natación suele practicar. Estamos de acuerdo, es tema para el verano.

Explicó Piqueras que él solo sabe nadar de espalda. Decía: “El problema de nadar de espalda, en el mar, es que no sabes nunca hacia dónde te diriges. No tienes referencias. Puedes acabar llegando a Mallorca, pero sin saber que vas a Mallorca”. Y a la pregunta ¿cómo debería ser tu piscina ideal? respondió: “Con agua”. Todo esto, leído así, puede parecer una perogrullada, pero cuando el que ha sido durante 16 años presentador del informativo estrella de Tele 5, y durante seis años seguidos (2013-2019) líder absoluto de audiencias, cuando una criatura de esta potencia mediática nos dice que solo sabe nadar de espalda, que en el mar se desorienta y que cuando llega a una piscina lo primero que hace es mirar si hay agua, no son comentarios gratuitos. Nos está queriendo decir algo. En la época más terrible de los Informativos Tele 5, cuando Paolo Vasile les tenía subsumidos porque solo le importaba el Sálvame Tomate, y mandaba a Raquel Mosquera a dar paso a Piqueras consiguiendo estampas delirantes —y de aquello solo han pasado dos años— aquellos tiempos, les decía, debieron ser duros para Piqueras. Como lanzarse a una piscina sin agua. O a ponerse a nadar de espalda, en el mar, y acabar desorientado. Esta sesión de Ilustres ignorantes sirvió también para despedir temporada, la 17. Anunció Javier Coronas que habrá una 18. Lo celebro. Este programa es el único que aguanta, con excelente salud, desde que Movistar Plus+ comenzó a apostar por formatos humorísticos y sarcásticos. Casi todos los ha ido cerrando. Aquí el mérito es de esta columna vertebral, Coronas, Colubi y Cansado, que a veces parecen extravagantes, pero a poco que lo piensas, encuentras sentido a sus ironías sobre la marcha. Pepe Colubi es el de mordacidad más descarnada. Su incorrección es tan incómoda como admirable.

Recuerdo cuando llegaron a su octava temporada. Movistar Plus+ les puso una cebra a tamaño natural en el escenario, como símbolo permanente del programa. Colubi la miró con intensidad, y exclamó: “Es nuestra Whitney Houston: negra con rayas blancas”. Larga vida a estos incorrectos ignorantes ilustrados.

