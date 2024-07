“Juanitas”

Tengan ustedes un buen día. 17 de julio ya, y ya hemos pasado el ecuador de este mes. El primer cuarto del núcleo duro del verano se ha ido. Y aquí seguimos, contándonos nuestras cosas y tratando de hilvanar retazos de nuestra historia común. Algo que, si me apuran, les diré que para mí representa precisamente lo más importante: todo aquello que tiene que ver con la dimensión social de la existencia, entendida como la relación con los demás en el sentido más amplio... Familia, amistades o, simplemente, personas que pasan por ahí, delante de tus ojos. Seres únicos e irrepetibles, como todos nosotros y nosotras... Una relación con los demás idealmente desde la simetría en la bidireccionalidad, claro está, pero también apreciando todo lo que pueden aportar todo tipo de ventanas abiertas a la construcción de lo colectivo. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta, que es la suya, pensada para ustedes.

No sé qué les parece pero, desde mi punto de vista, creo que tal construcción de lo colectivo se está perdiendo, banalizando el espacio de lo común hasta extremos insospechados. Y es que soy de los que piensan que tanto la “modernidad” como esa vuelta de tuerca más del progreso que damos en llamar “posmodernidad” nos están privando, de alguna manera, de ese carácter comunitario. Que, a pesar de los aspectos altamente positivos de la sociedad de hoy, seguramente la mejor de todos los tiempos, esta también simplifica, aligera y convierte en otra cosa mucho de tal ámbito. Es desde tal asunción únicamente como puedo justificar la explosión de tanto sentimiento colectivo ante realidades relativamente poco importantes para nuestra existencia -¿quizá una final de la Copa de Europa?- mientras que en muchos aspectos donde nos va verdaderamente la vida sólo se cosechen grandes dosis de indiferencia, cada vez más... Ya ven, soy de los que creen que deberíamos vibrar mucho más, cada día, con acontecimientos que implican logros, oportunidades, retos o dificultades extremas. Que, independientemente de lo que nos guste jugar al fútbol o ver cómo otros lo hacen, deberíamos emocionarnos en mucha mayor medida ante las injusticias o los objetivos superados, y que el clamor que se oye en un estadio abarrotado o en uno de los múltiples conciertos que trufan nuestra geografía en estos días debería ser aplicado a otras situaciones. Pero incluso en el ocio y en el disfrute creo que tendríamos que ser más permeables a aquello que nos atañe a nosotros, a nuestro entorno y a gestas mucho más pequeñitas, que ante una enorme parafernalia con recursos casi incalculables. No me entiendan mal, no digo que cada uno no se emocione por lo que le venga en gana, por supuesto. Pero digo que llama la atención que, de una forma tan mayoritaria, pareciese que esta sociedad nos programase para sentir por aquello que poco nos concierne y menos nos compromete, y casi nada por muchos otros ámbitos más cotidianos, cercanos y donde sí podríamos estar más implicados...

Y este es el tipo de reflexiones que hoy me salen, aún en plena resaca informativa de la gesta futbolística que ha conmocionado al país. Un evento que a mí me pilló en Bilbao, donde ejercen algunos de los protagonistas absolutos de ese día... Y, ya de vuelta, pienso en ello sosegadamente mientras contemplo en este momento la estampa siempre evocadora del homenaje del mundo del mar a la Virxe do Carme, tomando también notas para escribir estas líneas. Y, al tiempo, recordando aquellos días llenos de luz de los 16 de julio de hace treinta, cuarenta años o más, cuando nos juntábamos en el soleado ático de la Ciudad Vieja en homenaje a mi tía Carmiña. Comíamos “juanitas”, por cierto originarias precisamente de Bilbao aunque también he leído que de Santander, y cuyo olor y sabor a crema y canela sigo evocando cada Día del Carmen...

Sean felices. ¡Feliz verano! Cuídense y, si pueden, cuiden también al de al lado. Le conozcan... o no. Yo, mientras me leen, estaré preparando “juanitas” para recrearme en la beatífica sensación de estos días del verano, evocando a seres queridos que ya no están, relacionándome con los que tengo la suerte de vivir cerca y, por supuesto, mirando al mar...