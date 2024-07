El agua como arma de guerra

¿Qué tal están? Se les saluda, amigos y amigas. Espero que el estío les esté resultando agradable, y que esta época del año en el que las temperaturas suelen dispararse no les acarree mayores consecuencias en términos de salud. Hidrátense bien, ya saben, que es importante cuidar mucho ese aspecto, sobre todo si viajan a lugares más calurosos. Y si andan ustedes por territorios donde el agua segura brille por su ausencia, entonces tengan mucho cuidado. Podría contarles más de una aventura, vivida en primera persona, para asegurar el suministro de tan imprescindible insumo en lugares donde esto era complejo... En el valle del Rift, por ejemplo. O en tierras altas en Ecuador, donde el agua de los nevados era canalizada directamente para el uso de las corporaciones de flor en los valles, privando a los campesinos y comunidades de ella...

Hoy, sin embargo, quiero abundar sobre otra de las derivadas de la disponibilidad o no de agua potable. Y es que hemos hablado muchas veces ya aquí, afirmando que las guerras del futuro —y también ya las del presente— tienen o tendrán que ver con la garantía de tal oro líquido. Sin embargo, tampoco quiero centrarme hoy en el agua como factor presente en la etiología de las guerras, sino en la utilización de su falta, hasta extremos verdaderamente aberrantes, para ganar las mismas o, al menos, adquirir una mayor posición dominante. Algo que, por insólito, distópico y repulsivo que parezca, se está verificando hoy en día... ¿No me creen? Entonces, pasen y vean...

Pero no iré solo en tal argumentación, sino que utilizaré para ello uno de los últimos informes de Oxfam Intermón, organización de referencia en el aporte de agua en crisis humanitarias, en el que se asegura que Israel ha estado haciendo un uso sistemático del agua como arma de guerra contra la población palestina de Gaza. ¿Cómo? Pues con ataques dirigidos específicamente contra el suministro de agua con el objetivo de la destrucción sistemática de tales instalaciones, o el bloqueo deliberado de la ayuda dirigida a paliar tales destrozos. El resultado de tal investigación mete miedo, concluyendo que el conjunto de tales acciones de guerra han provocado una reducción sostenida del volumen de agua por persona y día, hasta un valor de 4,74 litros. Si se dan cuenta ustedes, esto significa menos que la descarga de agua de una cisterna estándar de váter, cifrándose en algo menos de la tercera parte de la cantidad mínima del líquido vital recomendado en situaciones de emergencia. Un absoluto drama, provocado por actores concretos específicamente contra la población civil.

Water War Crimes —crímenes de guerra relacionados con el agua—, como se titula dicho informe, afirma también que las acciones de Israel dañan cinco instalaciones de agua cada tres días. Algo verdaderamente insoportable aquí o en Gaza. ¿Se imaginan ustedes el impacto de dicho desaguisado? ¿Son ustedes conscientes del desastre humanitario provocado así sólo en términos de salud, más allá de toda la destrucción y muerte producidas? La pequeña franja es ya hoy, fruto de todo ello, un verdadero polvorín desde el punto de vista humanitario. ¿No hemos aprendido nada del Holocausto nazi, donde paradójicamente fueron entonces las personas judías las más dañadas, masacradas y destruidas? ¿No hemos entendido nada de otros conflictos, como el de Grandes Lagos? ¿Vamos a seguir quedándonos impasibles, disfrutando del verano y viendo como la vida sigue? No sé, queridos y queridas... Algo no me cuadra...

El cóctel provocado por la destrucción de las infraestructuras hídricas y eléctricas, las restricciones a la entrada de repuestos para su reparación y la propia situación bélica ha producido una disminución de la producción de agua segura del 84%. Pero, además, la compañía nacional de aguas de Israel también ha reducido en un 78% su suministro a la franja. Y si sumamos que, además, las acciones bélicas israelíes han inutilizado el 70% de las bombas de aguas residuales, así como los principales laboratorios de análisis de calidad del agua, penalizando además la entrada de equipos de análisis de agua, como los de la propia organización Oxfam, el desastre está servido. Y el resultado, el ya indicado: no hay casi agua en Gaza para una población exhausta y, sobre todo, sedienta.

Esta no es una historia de buenos y malos, como pretenden algunas simplificaciones interesadas. Hay muchas personas de bien en ambos bandos, y mujeres, niños, niñas y hombres que sufren de forma absolutamente inaceptable. Si hay un conflicto, habrá que arreglarlo dentro de los límites del Derecho y de la cordura. Y una razzia contra la población civil o un pogrom sin más lógica que la enorme superioridad militar de uno de los bandos es profundamente inmoral y debe ser condenado. Pero, además, sólo generará más violencia y desasosiego a la larga. Privar del agua a nuestros semejantes es algo fuera de toda lógica que quiera ser considerada como humana.

Sí, lo repito: privar del agua a nuestros semejantes es algo fuera de toda lógica que quiera ser considerada como humana...