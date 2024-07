Kamala y la laca mala

Si hay un signo verdaderamente distintivo de este líquido y posmoderno primer cuarto del siglo XXI, ese es el de la consolidación definitiva de las llamadas redes sociales —o “asociales”, reflexionen ustedes—, con todas sus enormes luces y sombras. Cualquier acontecimiento que pase en no importa qué lugar, enseguida encontrará eco en las mismas, desde todos los puntos de vista posible. Y, por supuesto, también desde la perspectiva del humor. Y es que este fenómeno global de la comunicación tan joven pero, a la vez, tan consolidado ha provocado un cambio radical en los mecanismos de conocimiento de nuevas propuestas y talentos en todos los campos, incluyendo el arte en todas sus facetas. Y, particularmente, en la cómica, donde son miles y miles las personas que, desde la creación de contenido muy diverso, se esfuerzan en buscar su lugar en el mundo haciéndonos reír... que no es poco.

En ese sentido, hoy un amigo me ha mandado una doble fotografía con los dos más que posibles candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, a la postre, por la parte republicana y la demócrata. Y es que ya saben que, después de la precipitada renuncia de Biden y ante las críticas de otros candidatables de su opción política, parece que será la actual vicepresidenta la que se mida con Trump para el asalto final a la Casa Blanca. Pero ojo, no se tome esto último del asalto, por favor, en sentido literal, que en estos tiempos “trumpistas” ya se puede esperar cualquier cosa... La cuestión es que, debajo de la fotografía de la vicepresidenta Harris pone en el chiste “La Kamala”, mientras que debajo de la de un Trump con los pelos disparados, lo que se ha escrito es “Laca mala”... Me hizo reír, sí. Pero sin pensar mucho porque también puede uno, ante los acontecimientos pasados, presentes y probablemente futuros, llorar un ratito.

Y es que Trump, aparte de la hilarante alusión a su pelo, no es en ningún caso “laca buena” para la sociedad estadounidense, entendiendo esto como capacidad de aglutinar y de pegar, de alguna forma, la enorme fractura política actual en ese país, que se suma a la no menor en materia social. Tanto su actual campaña electoral como el desdichado final de su mandato anterior como presidente terminaron más siendo el espeluznante baile de un elefante desbocado en una cacharrería que lo que uno entendería que debería ocurrir en una democracia consolidada. Su propia llamada continuada a la insurrección y a driblar la ley para salirse con sus propios objetivos personales llama poderosamente la atención en quien dice ser un hombre de Estado. Y, desde luego, todo lo que tenga que ver con la construcción de una sociedad compacta y sin fisuras en lo más esencial es y ha sido bombardeado y boicoteado por las continuas ocurrencias, salidas de tono y aberrantes propuestas de Trump. Desde luego, el expresidente y puede que futuro presidente puede ser, más que “laca”, una carga de “goma-2” en las bases de la sociedad de los Estados Unidos...

Kamala Harris tiene también su debe y su haber, como es evidente en tales ligas. Abordó la problemática de las causas profundas de la inmigración “sin papeles” vía México, pero tardó en visitar la frontera y cosechó críticas tanto en su propio partido como en el republicano, fuertemente amplificadas por una prensa que ni le entendió ni le apoyó. A raíz de tal episodio, se hizo mucho menos visible y casi inalcanzable, lo cual no contribuyó precisamente a afianzar un perfil mucho más público, como el que ahora necesita. Un hito que sí le fue más favorable en su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y, en particular, de sus derechos reproductivos, incluyendo el del aborto. O en su trabajo a favor de los derechos civiles, en general, y de los derechos de voto, en concreto. Un trabajo que no lució todo lo que debiera por no haber salido del todo adelante, igual que muchos otros ámbitos de su desempeño cuyo fracaso en el legislativo, aunque fuese parcial, propició un cierto estado de opinión de no saber qué hacía la vicepresidenta... Algo que le persigue hoy desde cierta prensa y algunos sectores de la sociedad, y que tendrá que superar definitivamente si quiere ser una alternativa real para ganar a Donald Trump.

En fin... Que ya ven que están las cosas movidas y hasta complicadas al otro lado del Atlántico. Y todo ello mientras llega nuestro Día de Galicia, mañana, y el verano sigue su curso. Aguanten estoicamente las altas temperaturas de estos días, que yo me afano en lo propio. Y, mientras, reflexionando como ven sobre realidades complejas de las que sabemos sólo una pequeña parte, y que responden a cuestiones donde hay tantos intereses cruzados, que cualquier cosa que digamos sonará a simplificación... Pero bueno, “c’est la vie” en estos tiempos mundializados del líquido devenir de Gaia... Así vamos, y así se lo hemos querido contar...

Feliz 24 de julio —hoy, como cualquier día más— y, ya de paso, feliz día 25 también... Cuídense y, pase lo que pase, la jarcia a punto, icen la mayor y... sigamos navegando... Porque aunque vengan tempestades o incluso aunque los simples, defectuosos, inexactos y conceptualmente pobres argumentos de Trump se alcen con la victoria, mientras sigamos flotando habrá esperanza de no hundirnos definitiva e irreversiblemente sin vuelta atrás...