O discurso futbolístico (II)

Antes do Mundial de 1974, Adi Dassler, creador de Adidas en 1949, promoveu a chegada de Joao Havelange á presidencia da FIFA. Deseguida comezaron a aparecer pequenos filetes nos pescozos e nas mangas das camisetas dos xogadores que pouco a pouco se foron apoderando estes reberetes do frontal da prenda convertendo a cada xogador nun anuncio comercial de 90 minutos que se foron ampliando coa prórroga das entrevistas, das viseiras, das botas etc. Paralelamente a televisión converteu a pantalla nun inmenso estadio universal apoderándose dun deporte gobernado actualmente polos intereses económicos onde xa nos parece normal oír que un xogador vale cincuenta millóns de euros mudando de camiseta e seguindo os intereses da oferta e da demanda. A primeira consecuencia desta deriva é que o fútbol é un dos grandes negocios do mundo tal como confirma a aseveración de Havelange con ocasión da caída do bloque soviético: “No mundo xa non quedan máis que dúas potencias, Estados Unidos e a FIFA”. Malia o ton hiperbólico da afirmación temos que admitir a xusteza que encerra se temos en conta os miles de millóns que move o fútbol no mundo. Como consecuencia o discurso do fútbol actual está nas mans das grandes marcas deportivas e das televisións que romperon cuns valores fundacionais onde primaban as fidelidades e a épica do esforzo, de xeito que se queremos analizalo con certo rigor deberiamos establecer dous períodos perfectamente diferenciados que teñen como marca divisoria o devandito ano 1974.

Para valorar e reflexionar sobre o discurso futbolístico temos necesariamente que remitirnos á súa época fundacional (1861-1950 aproximadamente), que marca a aparicións dos clubes máis representativos da actualidade. Era en Europa un momento convulso, de cambio motivado nomeadamente polos novos valores éticos e morais impostos pola revolución francesa. Ese paso decisivo da condición de súbditos a acadar e conquistar a de cidadáns estivo precedido de procesos revolucionarios cunha gran parte de países na procura desa nova identidade. Non foron alleos os clubes de fútbol a esa condición de indecisión e busca de novos valores. Podemos observalo se reparamos nos escudos con que se dotan estas sociedades deportivas apelando aos máis variados símbolos e emblemas representativos na procura dunha identidade. O escudo é a representación simbólica dos valores do club que pretende ser vínculo e representación dos asociados. O modelo, malia querer expresar novos valores, é o da heráldica, potente discurso visual que, esculpido en pedra, tamén expresa a súa vontade de pervivencia. Non nos debe extrañar que as crenzas relixiosas e míticas aparezan representadas nos escudos respectivos: a cruz de Santiago do Celta de Vigo, a cruz de San Jordi (Barcelona), a cruz de San Andrés (Athletic), ou o morcego do Valencia por ter despertado este mamífero ao rei Jaume I e as súas tropas diante dun ataque sarraceno; tamén símbolos que representan a territorialidade: o oso e o madroño (Atlético de Madrid), igrexa e ponte de San Antón, onde se sitúa a orixe da vila de Bilbao (Athletic), na parte superior esquerda do escudo do Sevila están representados San Isidoro, San Leandro e San Fernando que tamén figuran no escudo da cidade, ou as bandeiras respectivas, a senyera do Barcelona e do Valencia ou a franxa azul do Deportivo da Coruña. Por non citar o expresivo triángulo invertido do Betis, de clara ascendencia masónica de cando era o club presidido por Mantecón. Paradóxica a franxa azul diagonal do Real Madrid, que foi morada nos tempos da República.

Non pode resultar estraño, observada esta simboloxía identitaria, que os 14.000 socios do Barça se manifestasen contra da ditadura de Primo de Rivera en 1925. O ditador, a instancias do gobernador civil, Joaquín Milans del Bosch, avó do que sacou os tanques en Valencia, quería pechar Les Corts durante seis meses por ser “siseado o himno nacional”, A Marcha Real.

Interesantísimo tamén como conformante do discurso futbolístico o achegamento dos escritores, comezando pola Oda a Plakto (1928) de Alberti que inaugura á épica e mística deste deporte, contestada anos despois por Gabriel Celaya (Contraoda del poeta de la Real Sociedad) para seguir con Miguel Hernández (Elegía al guardamenta), Luís García Montero (Domingos por la tarde) ata chegar aos contos de Llamazares ou Javier Marías.