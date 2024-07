La basura que no cesa

La basura acumulada en la ciudad, además de molestia y mal olor, da qué pensar.

Vivimos con rutinas domésticas y urbanas que han costado milenios adquirir; esos hábitos de higiene pública que las epidemias y pestes han hecho necesarios y por ende obligatorios al vivir en comunidad. Pero de vez en cuando la ciudad, sus calles, se convierten en cuadras abiertas, en muladares desparramados, estercoleros inmundos por obra y gracia de nuestro ordenamiento social que consiente la acumulación del desorden.

Salgo de casa, abro el portal, y tras sortear orines de canes de dueños insensatos enfilo el tramo de la acera y me encuentro la sierra de la basura que día tras día se convierte en cordillera. Son nuestros desechos amontonados que nos retratan por dentro: ésto tiramos, aquello hemos guardado, incluso inservible y con mugre. La huelga de recogida de basuras es, entre otras cosas, la radiografía repugnante del intestino casero sin letrina. Ahí queda a la vista nuestra deyección incontrolada, el contenido sin contenedor.

Nuestra sociedad tiene esa flatulencia recurrente en la barriga urbana. No está preparada para este tipo de colitis colectiva.

El espectáculo no deja de ser deprimente pero no lo es más que la basura moral, o amoral, que se vende y produce ganancia en redes, pantallas, urnas y televisores. Lo peor es que no huele, la consumimos enlatada o en packs, incluso pagamos por ella. Entiéndase mentiras podridas en circulación, noticias fakes, famoseo fétido, predicadores con piel de cordero, felicidades baratas, políticas de pestilente interés. Mucho de ello está a la vista entre nosotros sin que nadie lo recoja, neutralice o lo recicle; circula por calles y parques, mentes y mensajería. Nadie reclama una cloaca para todo esto. La poderosa m. ha ganado su derecho a circular sin cloaca ni control. No hay mascarilla que nos proteja.

El artista que causó escándalo al enlatar sus heces acaso quería decir algo más.

Un servidor tampoco tiene más que decir. No es bueno crear demasiados residuos.