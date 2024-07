Vivienda: ¡un reto formidable!

Hace algunos años, en el ejercicio de mi actividad profesional, tuve la ocasión de asistir a las periódicas reuniones de la Comisión Provincial de Vivienda. Una actividad para mí siempre de enorme interés, por la trascendencia para muchas personas de todo lo allí tratado y decidido. Pero también, seguramente, una de las experiencias donde más me he frustrado, ante la constatación de que los cientos o miles de solicitudes no podían tener respuesta, al disponer únicamente de unos pocos pisos para adjudicar... Ciertamente, en no pocas de esas reuniones expresé tal sentimiento, compartiendo que era ya entonces verdaderamente patente la necesidad de darle una vuelta completa a la temática de la vivienda en nuestra sociedad, entendida como un bien básico y necesario para la vida. Una idea que había tenido ocasión de contrastar también en otros países, en contextos y situaciones socioeconómicas bien diferentes. Pero siempre con un denominador común: el de que la vivienda no deja de ser un servicio social básico, un derecho reconocido en nuestra Constitución y una necesidad básica para cualquiera de nuestros congéneres.

Desde aquellos años hasta ahora la situación en cuanto a la disponibilidad de vivienda para todos y todas no ha hecho más que empeorar. El advenimiento de nuevas realidades, como la de los pisos turísticos, o la enorme apetencia por nuestra zona para personas antes ajenas a nosotros, tales como nómadas digitales o refugiados climáticos con mayor poder adquisitivo, tensiona cada vez más el necesario equilibrio entre oferta y demanda de soluciones habitacionales. Si a eso sumamos la depredación ejercida por quien atesora viviendas como quien lo hace con cualquier otro objeto de consumo, como por ejemplo fondos de inversión muy ajenos a nuestra realidad, o bancos antes rescatados con el dinero de todas y todos, la cosa se complica más. La gentrificación, o expulsión de determinados segmentos de población de los lugares para ellos referentes, es una triste realidad ya muy presente en grandes ciudades —como en el paradigmático caso de Barcelona—, pero también en sitios más pequeños y mucho más cercanos a nosotros, tales como Santiago de Compostela.

Ante todo ello, me pregunto cada vez más si vamos a hacer algo verdaderamente diferente o, como hasta ahora, permaneceremos expectantes sin mucho más que proseguir en una dinámica que no lleva a nada bueno. Sé que hay mucha resistencia al cambio, porque hay quien vive muy bien con la situación actual, pero la misma empieza a ser insostenible. Y, por supuesto, hay otras maneras: es de sobra conocido el exitoso proceso llevado a cabo desde hace décadas en países de Centroeuropa —Alemania o Austria, por ejemplo—, donde existen amplios parques de vivienda municipal con alquileres a precio tasado. U otras experiencias similares, donde se pone el foco en el acceso real y eficaz a la vivienda, por encima de otros muchos intereses...

He explicado en más de una charla que creo profundamente en un sistema de vivienda pública de alquiler a precio tasado, en función de un baremo que tenga en cuenta solamente la situación socioeconómica de la familia. Una persona con un trabajo precario podría pagar, así, unos 100 a 200 euros al mes por tal renta. ¿Se queda en situación de desempleo? Pues entonces podría corresponderle una cuota de 0 euros al mes. ¿Vuelve a trabajar? Vuelve a pagar. ¿Mejora? Paga más. ¿Le va fenomenal y consigue una renta mensual alta? Sube su cuota hasta el valor de mercado. ¿Mejora aún más y su renta es excepcionalmente alta? Entonces se gravaría tal renta mensual con un sobrecoste de, por ejemplo, un 20% sobre el valor de mercado. ¿Para qué? Pues para incentivarle a buscar vivienda libre, y así a su vez dejar disponible tal piso municipal o autonómico para otra familia más vulnerable... Verdaderamente, creo que este es el camino, acumulando cada vez más pisos en tal régimen, dispersos en la ciudad para huir de la guetificación y buscando la sostenibilidad del conjunto o, al menos, un cierto umbral de la misma...

La verdad es que un sistema de tal tipo, que funciona en otras latitudes, me parece retador, ilusionante y potencialmente capaz de cambiar a mucho mejor la vida de personas concretas. Durante algunos años llevo pensando que me gustaría dedicar algún tiempo de mi vida a poner en marcha de forma integral tal palanca social desde la Administración pública. Y a estas alturas, fíjense, empiezo a barajar la idea de hacer algo en tal sentido desde una iniciativa más privada, quizá una fundación constituida al efecto, desde una lógica de servicio y creyendo profundamente en ello. Se lo cuento para ponerlo en común con ustedes y que sepan a qué dedico mi pensamiento en estos días... Jornadas en las que, por otra parte, de la mano del fuerte tirón turístico se está poniendo muy sobre la mesa el verdadero impacto del fenómeno de las viviendas de tal uso, y hay muchas noticias al respecto...

Bueno... No les aburro más. Sigo con mis disquisiciones. Feliz día. Nos vemos antes de agosto...

