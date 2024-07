La Torre de Hércules, quince años que alumbran el futuro

“La Torre de Hércules es un patrimonio de todos y tiene una presencia continua y abrumadora en A Coruña. Es difícil encontrar una implicación tan directa de un monumento en la vida cotidiana de una ciudad como la de la Torre con A Coruña”. Estas palabras, construidas a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad, sustentaban uno de los editoriales publicados por LA OPINIÓN hace ahora quince años, cuando la Unesco reconoció al faro romano como Patrimonio de la Humanidad. Aquella reflexión, plenamente vigente a día de hoy, debe alumbrar la historia que queda por escribir, con la ciudad abrazada a un icono a la vez local y universal.

El reconocimiento de la Unesco unió a toda la ciudad en torno a su faro y un espacio natural único que potencia al monumento. Esa comunión, liderada entonces por la ciudadanía a través del Instituto de Estudios Torre de Hércules, desembocó en uno de los mayores reconocimientos que ha recibido A Coruña en toda su historia. LA OPINIÓN, en conmemoración de este aniversario, quiere contribuir a que no se pierda, a recuperarla y a fomentarla con la exposición que ofrece en la Marina hasta el 12 de agosto.

A través de las páginas del periódico narramos cómo se gestó la candidatura, qué valores convirtieron la Torre en Patrimonio de la Humanidad y qué planes marcarán su futuro inmediato. En esa exposición están todos los protagonistas de aquella conquista y se recogen las bases para seguir protegiendo el monumento.

La Torre es el faro, pero también un entorno natural conservado casi salvaje. Si la ciudad no se entiende sin la Torre, la Torre no se comprende sin su amplio parque y el océano que la rodea. Un selecto grupo de enclaves en el mundo puede presumir con orgullo de acoger una obra de arte que sea patrimonio universal, pero, en el caso de A Coruña, el continente importa como en pocos lugares y da lustre al contenido. Por eso la protección y conservación de la Torre en perfecto estado debe ir acompañada del cuidado extremo del espacio natural que la rodea, la mayor superficie no urbanizada en la península coruñesa.

Felizmente la ciudad ha superado un pasado no tan lejano en el que la Torre estaba ahí pero apenas contaba en la planificación de la ciudad. El desarrollo urbanístico a lo largo del paseo marítimo de la ensenada del Orzán ocultó la Torre, de la que apenas se ve su luz desde Riazor. Y todavía ahora el Ayuntamiento intenta resolver un puzle inmobiliario en el Agra de San Amaro que condenaba al faro a la oscuridad también desde el paseo de Orillamar.

Ese desarrollo, heredado de acuerdos y planes urbanísticos de finales del siglo pasado, es uno de los grandes retos en el futuro inmediato. El Ayuntamiento ha dado pasos para corregirlo y en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Torre de Hércules, pendiente de aprobación y con el visto bueno ambiental de la Xunta, elimina los edificios previstos sobre la rasante del paseo, y los traslada a la cantera de Adormideras y a un extremo de la ronda de Monte Alto. También proyecta, a largo plazo, el traslado del aparcamiento y del edificio del frontón, otra demanda de la Unesco para salvar las vistas del faro romano.

De la mano de esta corrección urbanística, está en la fase final de su tramitación la declaración del entorno de la Torre como Espazo Natural de Interese Local (ENIL), una figura aprobada provisionalmente en 2019 y que blinda los valores medioambientales de un espacio con 632 especies de fauna y flora. En la propuesta enviada a la Xunta, el Ayuntamiento proyecta la renaturalización del espacio, la recuperación de especies autóctonas, la erradicación de las invasoras, y la mejora de las sendas peatonales, además de la eliminación de aquellas creadas artificialmente por el paso irregular de personas.

El plan especial y el ENIL marcarán, por años, el futuro de la Torre y su parque natural. Superarán a la generación actual y será el legado para los coruñeses que están por crecer o por venir. Que la unión vivida ante la Unesco sirva como ejemplo para llevarlas a cabo.

