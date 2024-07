Golpe a la gerontocracia americana

Biden se retira de la carrera presidencial. Le pueden sus arranques de octogenario achacoso y el dictamen impenitente de las encuestas, que se le venían encima con colmillo afilado de hiena al león cansado. El país más poderoso del planeta en vías de dejar de serlo se gobierna al modo de una gerontocracia, de un consejo de ancianos, si se tiene en cuenta que los candidatos a la Casa Blanca babean y el Senado parece una residencia de la tercera edad, con electos prácticamente nonagenarios.

No se puede decir que los dos contendientes dispongan en su ajuar del tarro del elixir de la eterna juventud. El aún presidente de EEUU suma 81 años; su antecesor y rival camina raudo por la senda de los 78. La edad del próximo mandatario norteamericano superaría la esperanza de vida del país en caso de que Biden y Trump hubieran sido los enfrentados a las urnas. Pero la nación de las grandes oportunidades al modo que dicta Hollywood no es una excepción: la media de edad de los líderes globales es de 62 años. Apenas hay treintañeros en el poder y puede que algún cuarentón o cuarentona, como Meloni. Cuanto más autoritarios son los regímenes políticos, más longevos sus dirigentes.

Tal vez Biden cavilaría que si Mick Jagger, a sus ochenta, puede mover las caderas al ritmo sinuoso de Under my thumb y Harrison Ford, a la misma edad, es capaz de meterse a tortazos en la piel de Indiana Jones, él mismo podría subir la escalinata del Air Force One sin tambalearse. O bailar la Macarena sin riesgo de sufrir una luxación. Pero la naturaleza es sabia y hace su trabajo, a pesar de que en EEUU la candidatura exige una posición financiera sólida para costear las campañas electorales. En fin, que Biden tira la toalla y los demócratas tienen una papeleta. Y no les queda otra que un vuelco radical: mujer, joven, afrocaribeña y tamil.

