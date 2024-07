Hablando de prostitución, en el Día contra la Trata de Personas

Buenos días. Les veo hoy con esta columna inspirada en la jornada de ayer, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Y es que, desde 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó tal evento para concienciar a las personas, y especialmente a los gobiernos, acerca de la grave problemática existente a nivel global relacionada con tal delito, que en caso de ser sistemático podría ser tipificado incluso como de lesa humanidad.

Si son ustedes de los que piensan que en 2024 no existe la esclavitud, se confunden. Y les adelanto que no es necesario ir muy lejos para encontrarse con alguna de sus peores caras. La trata, el uso de personas contra su voluntad para someterlas y obtener así un beneficio económico, mora hace tiempo entre todos nosotros. Y, si no, que se lo pregunten a alguna de las organizaciones sociales que, desde hace décadas, trabajan con mujeres —porque ser mujer vuelve a ser un factor crítico para estar en una situación más vulnerable, también en esto— en situación de prostitución. Este ámbito, que algunos se empeñan en blanquear y señalar como una “opción de vida” es, realmente, uno de los nichos donde las personas objeto de trata más se concentran. No es el único, ya que a veces las víctimas son explotadas de otra manera, concomitante o no. Pero en nuestro contexto sí es el más visible y habitual.

La virtualidad imperante en estos tiempos tiene una doble vertiente en relación con la trata. Por una parte, es una herramienta valiosa para poder luchar contra ella, y puede ser una forma de pedir socorro para las víctimas de tal lacra. Pero, a la vez, para el crimen organizado la tecnología es también una herramienta muy valiosa tanto para captar personas como para llevar a cabo sus operaciones y su logística, así como para contactar con su potencial clientela. Además, es evidente que todo el dinero ilícito, obtenido de forma ilegal, utiliza también toda la potencia de las nuevas tecnologías para intentar pasar desapercibido, migrando en último término a paraísos fiscales u otros lugares donde se le considere seguro.

Luchar contra la trata implica, sobre todo, trabajar valores. Educar de una manera radicalmente distinta a lo que propone la jungla continua a la que se ven sometidos nuestros menores de edad hoy. Hablar las cosas de forma mucho más clara, directa y sin tapaderas ni subterfugios, para que un chorro de información veraz, contrastada, honesta y desinteresada sea su principal fuente, y no lo que se les cuenta desde instancias interesadas, cómplices o, directamente, erróneas. A un chaval no se le puede explicar que es bueno ir a un piso donde se ejerce la prostitución para “hacerse hombre”, porque una cosa y la otra no tienen nada que ver. Pues bien, ¿se sorprenden ustedes si les digo que los incitadores de tales prácticas juveniles se encuentran muy frecuentemente en el entorno más próximo, siendo a veces incluso estos sus propios padres? La trata es un delito muy serio, la prostitución no se ejerce por gusto y las personas que consumen tal producto no dejan de ser cooperadores necesarios para que tal miseria se perpetúe. Que las personas se vayan con quienes quieran tantas veces como quieran es fantástico, es un derecho incontestable y es muy respetable, pero todo ello se pierde cuando media un interés económico, de forma que la necesaria simetría entre personas libres se rompe y todo se transforma en esclavitud. El ejercicio de la prostitución, por mucho que se pueda entender de otra manera, no beneficia a nadie y no se le puede dar carta de naturaleza legal.

En nuestro entorno, además, vemos que el ejercicio de la prostitución va ligado indefectiblemente a la antedicha trata, uno de los más graves delitos de violación de los derechos humanos y, a la postre, una de las más claras formas de esclavitud del siglo XXI. La persona objeto de trata y en situación de prostitución ve así privada su libertad y sus derechos por parte de terceros, incrementando cada vez más su vulnerabilidad. Esta es una realidad que afecta también a niños y a niñas: se estima que el 30% de las víctimas de trata a nivel global son niños, y el otro 70% mujeres y niñas. Y es en este segundo colectivo donde mayoritariamente la forma de trata tiene que ver con explotación sexual.

Conocí a víctimas de diferentes formas de trata en Centroamérica, en África Subsahariana y en España. Y, en todos los casos, también pude constatar los enormes esfuerzos de organizaciones sociales —de todo tipo— para intentar tanto mejorar la vida de las personas afectadas como para erradicar tales prácticas. Les aseguro que no es fácil. Pero, en lo que atañe a la ligazón entre trata y personas en situación de prostitución, la llave está aquí fuera, en la sociedad. Es importante que comprendamos que sólo desde la libertad real de las personas surge la capacidad de consentimiento. Y que actuemos en consecuencia, denostando cualquier forma de venta de un ser humano, sea esta la que sea y aunque parezca a priori que se ejerce en libertad.

¡Nos vemos en agosto!

Suscríbete para seguir leyendo