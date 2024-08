Necesitamos comunicarnos

Si escuchamos el rumor que hace un grupo de elefantes cuando interaccionan entre ellos, seguramente no podremos distinguir más que unos bramidos inconexos. Pero para los animales, aquellos ruidos tienen un significado. Ha habido que estudiar con la ayuda de la inteligencia artificial unas cintas grabadas a lo largo de 36 años en la sabana del sur de Kenia para encontrar patrones de sonidos que se asocian a individuos concretos. La prueba que estos ruidos funcionan como un tipo de nombre es que si se reproducen en un altavoz el elefante a quien corresponde aquel sonido se gira y se acerca a ver quién le busca.

Los elefantes son los primeros, aparte de nosotros, que hemos visto que asocian una “palabra” abstracta a un objeto, en este caso un individuo. Esto no quiere decir que sean los únicos: ahora que hemos descubierto que no es una característica exclusiva de los humanos, sabemos dónde mirar y seguramente encontraremos más ejemplos. Progresivamente, vamos entendiendo cómo es de importante el lenguaje en la comunicación entre los seres vivos. Incluso plantas y microbios, de una manera u otra, intercambian información cuando se relacionan.

La complejidad del lenguaje humano refleja de alguna manera la estructura exquisitamente enrevesada de nuestro cerebro. No podemos entender lo uno sin lo otro, hasta el punto de que una de las teorías más aceptadas dice que sin las palabras no podríamos pensar. Esto quiere decir que habríamos creado un lenguaje cada vez más intrincado a medida que nuestra inteligencia crecía para construir las herramientas que necesitábamos para razonar. Wittgenstein incluso llegó a proponer que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, es decir, que el que no podamos nombrar simplemente no existe.

El entorno

Una de las consecuencias que tendría esto es que el lenguaje modela la forma cómo entendemos el entorno. Por ejemplo, se ha visto que cuando alguien que habla inglés observa una escena, busca inicialmente al sujeto, porque está acostumbrado a que gramaticalmente sea el principio de la frase que tendría que construir si lo tuviera que describir. En Chiapas hablan tseltal, un lenguaje que usa primero el verbo; por eso sus habitantes se fijan antes en la acción cuando miran. En cambio, los aborígenes australianos que hablan murrinhpatha, donde los elementos de las frases pueden tener el orden que quieran, intentan coger toda la escena de golpe, sin separar sujetos, objetos y acción. De alguna manera, nuestro lenguaje habría emergido de la necesidad de crear los elementos para definir lo que percibimos, y esto acaba dando forma a la estructura de esta percepción.

Pero este punto de vista filosófico choca con la realidad simplista del lenguaje como herramienta básica de comunicación. ¿Cuál es la función real de nuestro lenguaje? ¿Qué origen tiene? Un trabajo publicado en Nature este verano por científicos del MIT, que han mezclado estudios lingüísticos y neuropsicológicos, se decanta por la segunda opción. Según sus autores, lenguaje y pensamiento complejo se pueden disociar: no hace falta lo primero para conseguir el segundo. Parecería que el lenguaje está optimizado para comunicarnos y, a pesar de que es cierto que ha revolucionado la humanidad, permitiéndonos progresar hasta cruzar horizontes inauditos, inicialmente habría emergido como herramienta de transmisión cultural.

Es normal que nos cueste explicar el origen del lenguaje, porque no nos podemos imaginar nuestra existencia sin él. Como cantaba Laurie Anderson, citando a William S. Burroughs, parece que el lenguaje sea un virus que ha venido del espacio exterior. Pero podría ser que la explicación fuera que lo que nos hace humanos es realmente la necesidad de comunicarnos. En el primer libro de la Biblia, Dios va creando los elementos del universo y, a medida que lo hace, les da nombre, porque parece que sin esto su existencia no es completa. Quizás el mito se tendría que reescribir y hacer que Dios esperara a tener alguien con quién hablar antes de ponerse a inventar el lenguaje.