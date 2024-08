Alcohol: la sociedad tiene un problema...

Buenos días, amigos y amigas. Iba a hablarles hoy sobre la utopía, después de haber mantenido últimamente tres o cuatro conversaciones diferentes con algunas personas para mí referentes, en las que tal tema siempre estaba de alguna forma presente... Pero, a raíz de la publicación de una monografía específica sobre el consumo del alcohol y sus consecuencias, realizada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, que recoge los resultados de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas entre estudiantes de enseñanza media, déjenme que me decante por esto último para esta columna. Al fin y al cabo, también la utopía o más bien su falta está presente, desde mi punto de vista, en el peligroso nivel de consumo de sustancias nocivas que hoy atenaza a buena parte de nuestra sociedad.

El periódico recogía estos días la publicación de tal informe, y también el hecho de que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España, con Galicia en los primeros puestos relativos. Culturalmente, está presente con una fuerza enorme, y uno tiene perdida de antemano la batalla de explicar que, clarísimamente, cualquier cantidad de alcohol daña los hepatocitos, constitutivos del parénquima hepático, con múltiples consecuencias. Pero, además, consumido en edades tempranas el consumo de alcohol puede desembocar en una seria adicción, aparte de conllevar problemas en el desarrollo neurológico. Algo que afirma sin ambages el Gobierno, que está trabajando en una legislación bastante más dura en cuanto al consumo de alcohol y otros productos, tales como las controvertidas bebidas energéticas. Y es que los datos aterran: un 22 por ciento de los jóvenes gallegos entre catorce y dieciocho años —unos 26.000, fundamentalmente chicos— reconoce que consumió bebidas estimulantes con alto contenido en cafeína mezcladas con alcohol en los últimos 30 días. Además, sólo Baleares, Asturias y Cataluña superan ligeramente a nuestra comunidad en tal consumo mixto.

Decir alcohol no sólo equivale a riesgos específicos de tipo cardiovascular, a afectación hepática en diferentes grados o a sobrepeso y obesidad. Es también hipertensión, osteoporosis, trastornos neurológicos y psiquiátricos, así como diferentes tipos de neoplasias —cáncer—, en que el alcohol puede jugar un papel determinante. Pero también implica una peor vida, aunque muchas personas entiendan y expresen que no. El alcohol deshidrata, produce una respuesta de estrés específica en diferentes sistemas del organismo y, a la postre, lleva a muy malas sensaciones. Además, el alcohol es factor de riesgo concomitante a la hora de desarrollar otras adicciones, y está también presente como desencadenante en gran cantidad de episodios violentos y luctuosos. La Organización Mundial de la Salud sitúa al alcohol como el tercer factor de enfermedad y muerte prematura, con 14.000 muertes a nivel estatal en 2021 atribuibles directamente al mismo. ¿Y qué me dicen ustedes del potencial riesgo adictivo, de destrucción de la persona y de su entorno que significa esta sustancia?

He dedicado y dedico muchas horas a tratar de desincentivar el consumo de alcohol a cualquier edad y a evitarlo totalmente en edades tempranas. Y sé del enorme trabajo de muchos otros y otras profesionales en tal línea. Pero cada día tengo más claro que tal tipo de esfuerzo no dará resultados si no es parte de un enfoque mucho más amplio, especialmente desde las familias y también en otros ámbitos de la educación formal y no formal. Y, claro, esto choca con la falta de ejemplo. ¿Cómo va a explicarle un padre o una madre a un hijo que no tome alcohol, con la cerveza en la mano? Esto suena parecido a cuando ibas a la consulta médica y te recibían con el pitillo en la mano... Proponer una visión diferente a la que promueve la inercia del conjunto de la sociedad siempre implica el ejercicio del ejemplo como mejor argumento. Y si esto no se verifica, algo falla. Creo que ha de producirse un fuerte cambio del paradigma para que el alcohol deje de estar en el primer plano del ocio y, particularmente, del ocio de los más jóvenes. Tenemos que transmitir que el mismo no aporta nada. Bueno sí, enfermedad y muerte.

Me preocupan mucho las cifras relativas a los más jóvenes. A nivel nacional y según una encuesta piloto, en los dos primeros cursos de la ESO uno de cada cinco niños de doce y trece años admitió haber consumido alcohol en el último mes. Más de un ocho por ciento de ellos afirman haber hecho “botellón”, y casi un seis por ciento haberse emborrachado. Terrible. Y tomen nota: desde el 061 se atendieron, de media, doce intoxicaciones etílicas por semana en menores de edad en Galicia...

Sé que no es “cool” ni “guay”, y que decirlo hace que muchos te miren como si fueses un marciano: el alcohol, en cualquier cantidad, mata. Y mata mal. Lo hace deteriorando las funciones vitales y produciendo enfermedades, mucho más evitables sin su concurso. Luego está la genética de cada cual, y por supuesto la suerte que tengamos, pero si hay un factor clave que podemos controlar para frenar nuestro deterioro prematuro, este es el alcohol. Estos son los datos, diga lo que diga la publicidad y la poderosísima y tan querida industria del sector. A partir de ahí, ustedes mismos...

Ya hablaremos de la utopía...