El año 2024 será recordado como aquel en el que los políticos españoles batieron todos los récords en las Olimpiadas de la Estupidez que se celebraron en París. Y nadie puede negarles que su preparación previa y los intensos entrenamientos a los que fueron sometidos no acabaron por dar su fruto.

Veteranos cronistas parlamentarios sitúan el inicio de esta operación de fomento de la felicidad colectiva en el año 1978 cuando se redactó la Constitución, que iba a ser el instrumento jurídico que permitía el paso de la monarquía parlamentaria a una supuesta democracia. No obstante lo anterior, el récord olímpico de tonterías en sus diversas especialidades podríamos referirlo al año 2007. Fue entonces cuando los catalanes partidarios de la independencia de Cataluña aumentaron su presión sobre las instituciones españolas para dar la impresión de que la ruptura estaba a punto de consumarse. Una sensación engañosa pese a que la sucesión de sucesos espectaculares pudiera hacernos creer lo contrario.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy hizo desembarcar en el puerto de Barcelona una fuerza de policías que se vieron forzados a utilizar como acuartelamiento un buque turístico decorado con un gigantesco pollito amarillo conocido como Piolín. El mismo Gobierno fue incapaz de impedir la celebración de un referéndum ilegal y la difusión de unos vídeos seleccionados a propósito para dar la impresión de que se había producido una masacre contra la ciudadanía desarmada. Pero las imágenes filtradas por el departamento de propaganda de la Generalitat no surtieron el efecto deseado y bastó con que Rajoy compareciese en la Televisión para advertir a los alzados: “No me obliguéis a hacer lo que no quiero hacer”, dijo. A la mañana siguiente los dirigentes de la movida fueron detenidos y el jefe de todos ellos, el señor Puigdemont, huyó escondido en el maletero de un coche con destino a Bélgica. Para buscar refugio en el bufete de unos abogados especializados.