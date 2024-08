Cataluña no quiere pagar las pensiones

Piensan los políticos que negocian el cupo catalán que la población dormita una soñera badulaque, atontada por los efluvios de la engañifa de un juego de trileros, sometida a la hipnosis del movimiento circular de los tramposos cubiletes.

Tan es así que muchos ciudadanos, atónitos a la vista del ominoso espectáculo, se preguntan por qué los independentistas catalanes no reclaman también, en su afán de acapararlo todo, la cesión de la Seguridad Social.

La respuesta es bien sencilla: les resulta más rentable que las pensiones de los jubilados de esa región las siga pagando el Estado. La Seguridad Social arrojó el pasado año en Cataluña un saldo negativo superior a los 4.600 millones de euros. ¿Quién en su sano juicio económico está dispuesto a asumir un organismo tan enormemente deficitario?

Resulta argumento falaz y victimista que se asegure, desde aquel territorio, que los trabajadores catalanes estén costeando las pensiones del resto de ciudadanos de España. Tremenda falsedad: en términos de cotizaciones sociales, Cataluña aporta el 19% del total de ingresos del sistema, mientras que el gasto en pensiones de las cuatro provincias catalanas alcanza el 24% del total.

No descarten que en la letra pequeña de los acuerdos para instalar a Illa en la poltrona se incluya también, antes o después, no la cesión de la Seguridad Social, pero sí la gestión. O sea, que la pasta la ponga España pero los organismos catalanes expidan la carta que reciben sus pensionistas, con su sello y su escudo y en su idioma, con cualquier notificación y la transferencia bancaria. Que parezca que el ingreso de cada mes lo hace un organismo catalán y no la Tesorería General, tonta útil de semejante enjuague.

Transferir las pensiones es un regalo envenenado. Resulta más rentable que yo invite y otro pague. Y que el que abona la cuenta que además aplauda. Y que siga la fiesta.

